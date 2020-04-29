شاهد أحدث ظهور لنيللي ..كأن العمر لم يمر !

شارك الفنان رامي وحيد جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بصورة ظهرت فيها الفنانة نيللي نجمة فوازير رمضان خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، وذلك في أحدث ظهور لها بعد ان تردد العديد من الأخبار حول اعتزالها التمثيل تماما.

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وعلق رامي وحيد علي الصورة وقال "وحشتينا اوي يا سلام لو نيللي تبقا معانا في رمضان"، ليتفاعل مع منشوره الكثيرين من محبيه ومتابعيه الذين تمنوا ان عودة النجمة الكبيرة للساحة الفنية مجددا خاصة وأن نوعيه الأعمال الفنية التي تقدمها لم تظهر للنور مرة أخري بعد أن توقفت عن تقديمها وبدت نيلي في الصورة بكامل جمالها واناقتها وكأنها في العشرينات من عمرها.

يشار إلي أن الناقد الفني طارق الشناوي قد تحدث عن الفنانة نيللي وقال إنها ذو تركيبة خاصة لم تتكرر، وأكد ان نيللي لم تنسحب من الساحة الفنية أو أعلنت الأعتزال الفني كما تردد، موضحا أن نيللي مازالت تتلقي عروضا فنية حتي الان ولكنها ترفض دائما خوض تجارب فنية غير مناسبه لها ولا تفضل مواقع التواصل الإجتماعي مثل الكثيرات من نجمات جيلها لذلك يعتقد الكثيرين إنها دائما ما تبتعد عن الساحة الفنية .

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