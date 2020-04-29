حلت الفنانة شويكار ضيفة علي الإعلامي وائل الإبراشي من خلال مداخلة هاتفية أجرتها ببرنامجه التاسعة مساء التي تقدمه عبر شاشاة التليفزيون المصري، وتحدثت شويكار في بداية المداخلة عن أداء الحكومية المصرية حاليا وطريقة تعاملها مع فيروس كورونا .
وقالت شويكار أن الكومة المصرية تبذل قصاري جهدها لمواجهة أزمة كورونا وانتشار الوباء بشكل كبير خلال الايام الجارية، وطالبت المواطنين بعدم الإستهتار بالمرض وأن يلتزم كل شخص بالإجراءات الإحترازية التي فرضتها وزارة الصحة، كما طالبت الحكومة بالتعامل بشدة وحزم لكي نعبر هذه لأزمة بسلام ولكي يعي الجميع حجم الخطورة التي نعيشها يجب علي الإعلام ان يوصل الحقيقة كاملة للمشاهدين .
وتابعت شويكار حديثها أن الأجيال الحالية لم تعاصر الأزمات التي عاشتها مصر علي مدار العقود الماضية، عندما كان يتصارع المواطنين للحصوص علي دجاجة واحده فقط، لكن خلال الفترة الحالية الجميع يعيش في سلام وأمان وكل شخص يملك قوته .
وناشدت الفنانة شويكار الشعب المصري بالألتزام بالجلوس في منازلهم وعدم الاختلاط والحفاظ علي الإجراءات الإحترازية التي تفرضها الحكومة، وأستعادت ذكريات شهر رمضان الكريم مع وائل الإبراشي خاصة وإنها من أهم نجمات الفن الذي كان لهم تأثيرا كبيرا في رمضان .
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر شويكار: الحكومة تتعامل بحكمة في أزمة كورونا وعلى الشعب الالتزام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.