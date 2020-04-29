شويكار: الحكومة تتعامل بحكمة في أزمة كورونا وعلى الشعب الالتزام

حلت الفنانة شويكار ضيفة علي الإعلامي وائل الإبراشي من خلال مداخلة هاتفية أجرتها ببرنامجه التاسعة مساء التي تقدمه عبر شاشاة التليفزيون المصري، وتحدثت شويكار في بداية المداخلة عن أداء الحكومية المصرية حاليا وطريقة تعاملها مع فيروس كورونا .

وقالت شويكار أن الكومة المصرية تبذل قصاري جهدها لمواجهة أزمة كورونا وانتشار الوباء بشكل كبير خلال الايام الجارية، وطالبت المواطنين بعدم الإستهتار بالمرض وأن يلتزم كل شخص بالإجراءات الإحترازية التي فرضتها وزارة الصحة، كما طالبت الحكومة بالتعامل بشدة وحزم لكي نعبر هذه لأزمة بسلام ولكي يعي الجميع حجم الخطورة التي نعيشها يجب علي الإعلام ان يوصل الحقيقة كاملة للمشاهدين .

وتابعت شويكار حديثها أن الأجيال الحالية لم تعاصر الأزمات التي عاشتها مصر علي مدار العقود الماضية، عندما كان يتصارع المواطنين للحصوص علي دجاجة واحده فقط، لكن خلال الفترة الحالية الجميع يعيش في سلام وأمان وكل شخص يملك قوته .

وناشدت الفنانة شويكار الشعب المصري بالألتزام بالجلوس في منازلهم وعدم الاختلاط والحفاظ علي الإجراءات الإحترازية التي تفرضها الحكومة، وأستعادت ذكريات شهر رمضان الكريم مع وائل الإبراشي خاصة وإنها من أهم نجمات الفن الذي كان لهم تأثيرا كبيرا في رمضان .

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