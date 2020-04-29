شاهد.. الراقصة دينا تسقط ارضا وتفقد الوعي في “خلي بالك من فيفي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 06:57 صباحاً - وقعت الفنانة والراقصة المصرية دينا ضحية حلقة اليوم فى برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي” الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده على شاشة قناة “mbc مصر”.
وقد تعرضت دينا لحالة من الرعب الشديد حيث وقعت ارضا وفقدت الوعي وذلك بعد سلسلة من الاحداث المخيفة من اصوات الفرقعات واغماء عاملة المنزل وصولا الى اشتعال المنزل ومحاولتهم الهرب.
وتدور فكرة البرنامج حول استضافة ضيف الحلقة كضيف برنامج يقام في فيلا فيفي عبده، ثم يتعرض الضيف لعدد من المواقف منها فرقعة صواريخ وعاملة منزل تعاني من الصرع بشكل مخيف ثم احتراق الطباخ وخروجه وهو يحترق في وجه الضيف.
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