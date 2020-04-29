بوسي شلبى تحتفل بعيد ميلاد نور الشريف بكلمات مؤثرة

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلاد الراحل الفنان نور الشريف عبر حسابها على موقع الصور الشهير إنستجرام"



و نشرت بوسي صورة له وعلقت عليها قائلة:"اليوم ذكرى ميلادك الغائب الحاضر اسالكم الفاتحة نور الشريف".

ورحل الفنان نور الشريف عن عالمنا في أغسطس 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.



أخر آعمال الراحل نور الشريف في السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزى وآيتن عامر وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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يدورالفيلم فى إطار اجتماعى إنسانى حول 6 شخصيات رئيسية تروى 3 قصص مختلفة فيما بينهم، ويشارك فى بطولته سمير صبرى، ميرفت أمين، درة، شريف رمزى، أيتن عامر، إنتاج سامح العجمى، تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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