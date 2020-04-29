- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أفادت تقارير أن صحة النجم الهندي عرفان خان قد تدهورت بشدة، وجرى ادخاله الى مستشفى كوكیلابین في مومباي ، كما تم الآن حظر الزیارة عنه في فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا.
أصيب الممثل البالغ من العمر 53 عامًا بالمرض فجأة وتم نقله إلى المستشفى بسبب صحته . وقد تم تشخيص خان ، الذي عاد إلى بوليوود مجدداً مع فيلم للمخرج هومي أدجانيا في مارس من هذا العام، بفشل القولون.
وأكد المتحدث باسم خان أن الممثل الهندي الحائز على جوائز عدة موجود في المستشفى يكافح “عدوى القولون”، في وقت سابق، ظهرت أنباء تفيد أن ممثل “ Angrezi Medium ‘’ تم قبوله في وحدة العناية في مستشفى في مومباي.
في عام 2017 ، ذھب الممثل إلى الخارج لعلاج السرطان، واثناء عودته من الخارج ، توفيت والدته سعیدة بیجوم البالغة من العمر 95ً عاما، بمقر إقامتها في جايبور ، راجستان. كانت تنتمي والدته إلى عشیرة نواب تونك. كما لم یستطع عرفان حضور جنازتها بسبب الحظر المفروض في أعقاب تفشي فیروس كورونا
حتى بعد عرض فیلمه الأخير Medium English، حافظ الممثل على مسافة من الجمیع بسبب سوء حالته الصحية
كانت هذه تفاصيل خبر عرفان خان إلى المستشفى بعد تدھور حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.