نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد شقيقها نبيل، وحرصت على تهنئته بشكل مميزة عبر صورة عفوية ظهرت فيها الفنانة بين أحضان شقيقها.

نانسي أرفقت الصور بتهنئة لشقيقها كتبت فيها: «عيد ميلاد سعيد حبيبي»، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها ومحبيها، متمنين لشقيقها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق، كما لم تفوت معجبات الفنانة فرصة التغزل بنبيل، معربات عن اعجابهن بوسامة ملامحه.

Advertisements

يُذكر أن نبيل عجرم كان قد دخل مجال الغناء اقتداء بشقيقته نانسي، وقدم أول أغنية له عام 2006 بعنوان «بياع الوفا» مع المخرج جاد صوايا الذي تولى إدارة أعماله فيمها بعد، ثم قدم بعدها أغاني منفردة، لكنه ابتعد عن الساحة الفنية فجأة، وبدون الكشف عن أسباب.

من ناحية أخرى، نفت نانسي عجرم ما تردد مؤخراً عن حملها في مولودها الرابع، وقالت: «لست حاملاً والحمد لله لديّ ثلاث بنات أنعم الله عليّ بهنّ وكفاني ربي»، حيث أن الفنانة متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وقد رُزقت منه بثلاث بنات هن «إيلا وميلا، وليا».

يُذكر أن نانسي عجرم تشارك في المارثون الرمضاني الجاري بغناء تتر مسلسل «سكر زيادة» للنجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، والأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل يُعرض عبر شاشة mbc مصر.