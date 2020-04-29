هالي بيري تكسر الحظر بالدراجة البخارية فى كاليفورنيا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور لنجمة الآوسكار والممثلة الأمريكية هالي بيري وهي تتجول بالموتوسيكل في ماليبو بكاليفورنيا كنوع من كسر حالة الملل والحظر داخل المنزل.

وعلى جانب أخر، تداول عدد من المواقع الفنية مجموعة من الصور لنجمة الأوسكار الأمريكية هالي بيري، البالغة من العمر ، 53 ، مؤخرا، وذلك بعد انتهائها من التدريبات التي تقوم بها بانتظام تسأل الكثيرين عن شكل التمرينات وقوتها التي منحت هالي الـ ” shape ” الذي تحلم به كل الفتيات .

وكان موقع الديلي ميل قد نشر مقطع فيديو قصير، يوضح طريقة تمرين هالي بيري التي قد تجدها للوهلة الأولي بسيطة إلا أنها أعطتها الجسد الذي دائما تحلم به.

Advertisements

وظهرت هالي بيري، و هي تقوم بتدريباتها باستخدام “فوطة” رفيعه تساعدها علي التدريب بشكل صحيح ، و كأن هالي قررت الافصاح عن هذا الفيديو لتعطي أملا لكل محبيها بأنهم قادرين علي الوصول للجسد المثالي.

والجدير بالذكر أنه رغم مرور أكثر من ١٠ سنوات على وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، إلا أنه مازال يتصدر حديث الساعة من حين لآخر، وفي مفاجأة فجرها المطرب الأمريكي كينيث براين الشهير بـ Babyface، اثناء مشاركته في بث مباشر للمطرب تيدي رايلي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، أكد ان ملك البوب طلب منه مساعدته في الوصول للممثلة هالى بيري لمواعدتها ولقائها

وقال Babyface، في حديثه الصادم في البث المباشر، انه استقبل مكالمة من ملك البوب الراحل ليسأله قائلاً “هل تعرف من هي هالى بيري؟، فرد قائلاً “بالتأكيد اعرفها، فقال جاكسون “هل يمكنك ان تقدر معروف وتتصل بها لتخربها انني أريد مواعدتها؟، ومن ثم تواصلت مع الوكيل الشخصي للممثلة انذاك لتبليغها بالرسالة القادمة من ملك البوب.

وأكمل Babyface، في حديثه عن قصة الحب التي بدأت من طرف ملك البوب الراحل تجاه الممثلة التي تبلغ من العمر ٥٣ عاما، وهو ما شكل صدمة لمدير أعمالها بعد تسلمه الرسالة التي كانت تعد غريبة وغيرمنطقية، ورفض ..عن الافصاح عن رد الممثلة بعد استقبالها للدعوة.