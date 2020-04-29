غيرة ياسمين عبدالعزيز على أحمد العوضي تظهر على انستقرام.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دفعت الغيرة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، على الرد على متابعة تغزلت في حبيبها الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وكانت إحدى معجبات أحمد العوضي قد تغزلت فيه في إحدى التعليقات على صورة له، وهو الأمر الذي ردت عليه ياسمين متسائلة: “نعم”، مع وجه عابس.

أحمد العوضي، كان قد وجه رسالة غزل لياسمين عبدالعزيز مؤخرًا قال فيها: “شكرا انك في حياتي .. شكرا على كل حاجه على تشجيعك وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي.. ألف شكر ليكي يا ست الناس.. بحبك”.

Advertisements

وردت ياسمين عبدالعزيز، على رسالته قائلة: “أنا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك أنت أحسن راجل في الدنيا”، بينما رد عليها العوضي قائلًا: “انتي ملكتي”.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت لأزمة مؤخرا، بعد أن هاجمها شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، وفي أول رد فعل لها على هجوم شقيقها عليها، أعلنت حبها للفنان أحمد العوضي، حيث نشرت صورة جمعتها بالعوضي، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأعلنت حبها له، بقولها: “بحبك يا أحمد”.

أحمد العوضي نشر نفس الصورة على حسابه على “انستجرام”، واعترف بحبه لياسمين أيضا، بقوله: “بحبك يا ياسمين”، ليعلنا بذلك حبهما أمام الجميع.

ياسمين عبدالعزيز يعرض لها في رمضان 2020 مسلسل “ونحب تاني ليه” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ‏مصطفى فكري، وبطولة شريف ‏منير، ‏وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور الأحداث حول مشاكل الزواج والأسرة من ‏خلال مجموعة من الأحداث ‏الكوميدية‎