سمية الخشاب تدافع عن نفسها بعد شتائم «خلي بالك من فيفي» وحقيقة معرفتها بالمقلب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، حقيقة معرفتها بمقلب الفنانة فيفي عبده، في برنامج “خلي بالك من فيفي”، والذي انضمت لضحاياه في الحلقة الثالثة من البرنامج.

سمية الخشاب، قالت خلال مداخلة هتفية لبرنامج القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والنذاع عبر “العربية الحدث”: “كنت عارفة إن فيه برنامج هيتم تصويره في منزل فيفي عبده لكن فكرة المقلب كانت بعيدة عن خيالي بما يتضمنه بالفرقعات والصريخ مكنتش متوقعاه، بعض الناس قالوا لي: ممكن يكون مقلب خدي بالك، لكن مكنتش متوقعة ده”.

وأضافت: “صدقت إن البنت مصابة بالصرع “، مشيرة إلى أن تماسكها يعود لطبيعة شخصيتها قائلة “دي طبيعتي في المواقف الصعبة بصمد وببقى بنت بـ100 راجل بببقى شديدة بس بعدها بتعب ومعدتي وجعتني.. أي موقف صعب بيواجهني في وقته بكون قوية مش بضرب “لخمة” بس آثاره بتطلع بعدين”.

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واستذكرت مواقف أصعب مرت بها وكانت لحادثة سيارة قائلة: “مرة عملت حادثة والعربية اتقلبت بي ست قلبات وقمت وأتصرفت وكنت متماسكة.. ودايما عقلي في راسي المواقف الصعبة”.

وأضافت: “الوضع كان مرعب وماشتمتش و”التيت” الي طلعت مكنتش شتايم وحشة كان أخري بقول إيه الجنان والهبل ده؟ بس الست صعبت علي عشان كده”.. وبررت تصرفها المفاجئ وقيامها بتقديم الإسعافات الأولية للفتاة المصابة بالصرع قائلة: “عندي خبرة في الموضوع ده والطبيعي إن المصاب بالصرع أثناء النوبة ممكن يبلع لسانه عشان كده نزلت على الأرض واتصرفت وصدقت جداً إنها مصابة بالصرع بعد الرغاوي الي نزلت من بقها”.

وعن علاقتها بالفنانة فيفي عبده، أكدت أنها علاقة قديمة تعود لعدد من الأعمال المشتركة، مثل كيد النسا والحقيقة والسراب، واللذان كسروا الدنيا وقتها، وتابعت: “كيميتي راكبة مع فيفي عبده وأنا شبهها كتير، وفيفي ورتني صور ليها وهي صغيرة شوية في السن الشبه بيننا كبير لدرجة إني فكرت أني أنا والفانز شايفين ده.. إحنا كيميتنا واحدة وبنعمل دويتو مسخرة سوا وعمرنا ما اتخانقنا”.