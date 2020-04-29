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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن الأجر الذي تقاضته الفنانة ياسمين صبري مقابل حلقتها في برنامج “رامز مجنون رسمي”، تقديم الفنان رامز جلال.
الإعلامية الكويتية كشفت أن ياسمين تقاضت مبلغ 2 مليون دولار أي ما يقارب 32 مليون جنيه مصري، وهاجمتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزء وينمسح بكرامتها الأرض مع رامز .. شكل بوهشيمه مو مكفيها”.
وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري قد وقعت ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في ثالث حلقات برنامجه الجديد “رامز مجنون رسمي”، والذي يعرض بعد الفطار على شاشة قناة MBC مصر.
أنه في بداية الحلقة وجهت الفنانة أروى أسئلة لياسمين صبري حول بداية علاقتها بأحمد أبو هشيمة، حيث أكدت أنها أحبته من أول لقاء جمعهما، وأوضحت أنها شعرت من أول لقاء أنه سيحدث بينهما شيء.
وعن أكثر شيء جذبها لأبو هشيمة، قالت الفنانة المصرية أنه دمه الخفيف، قائلة: “بيضحكني”، لافتة إلى أنه يناديها بـ “ياسمينتي”.
ياسمين استنجدت خلال المقلب بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ورفضت الاستجابة لرامز بتوجيه رسالة له بقولها: “مش عايزاه”، لتستبدلها قائلة: “لأ عايزاه”.
وكانت الفنانة ياسمين صبري قد احتفلت بعقد قرانها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مساء الجمعة 17 إبريل، وسط أجواء عائلية بسيطة، حيث اقتصر الحضور على أفراد الأسرتين، نظرا للإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
كانت هذه تفاصيل خبر اعلامية كويتية: ياسمين صبري تقاضت 32 مليون في حلقة رامز مجنون رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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