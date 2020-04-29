أروى ترد بقوة على سخرية رامز جلال

القاهرة - لايف ستايل
ردت الاعلامية أروى على تعليق رامز جلال الساخر من البروش الذى كان على هيئة فراشة والذى ظهرت به اليوم فى حلقة الفنان السعودى حسن عسيرى.
وقالت أروى موجه رسالة قوية لرامز جلال : "بمناسبة الفراشة اللي على الجاكيت يا رامز .. أنا ما رضيتش أجيب باقي الفراشات من البلد خوفا على شعور الزملا".
وتشارك أروى فى برنامج "رامز مجنون رسمي"، ولم تستطع العودة بعد قرار تعليق الطيران، وفي عيد الأم نشرت فيديو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه تبكي لاشتياقها لابنتها.
وشهدت حلقة اليوم من برنامج رامز مجنون رسمى أثارت حالة من الجدل الواسع خاصة مع رد فعل الفنان السعودى حسن عيسرى والذى غضب من رامز.
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