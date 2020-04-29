كارول سماحة توجه رسالة لجمهورها عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وكتبت معلقة على الصورة: "لا يتواضع إلا من كان واثقًا بنفسه ولا يتكبر إلا من كان ناقصًا.. ما رأيكم".
وتلقت الكثير من التفاعل من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: كتير معك.. عندك حق والله.. صوتك في أوبريت أنت أقوى خيال
يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "مش هعيش"، كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي كرم عادل.
وقدمت كارول سماحة، العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة التي لاقت نجاحا كبيرا، كان من بينها: "خليك بحالك"، و"حدودي السما"، و"إحساس" وغيرها من الأغاني.
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