شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة فى ديو غنائى جديد يجمعها بالمطرب يونس .. صور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة الاستعراضية جوهرة من تصوير "ديو غنائى" مع المطرب يونس مرسى، بعنوان "مبقتش تحبني" من كلمات أحمد جابر، وألحان وتوزيع مصطفي أبو عبير، وإخراج معتز راغب، على أن يطرح على طريقة الفيديو كليلب فى عيد الفكر المبارك، لتسجل هذا "الديو" ثانى تجارب جوهرة فى عالم الغناء.

وطرحت جوهرة مؤخرا أول أغنية لها والتي تحمل اسم "stop"، بمشاركة اثنان من المطربين الشعبيين، والأغنية من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع الموسيقى مصطفى أبو عبير.