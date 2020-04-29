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شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة فى ديو غنائى جديد يجمعها بالمطرب يونس .. صور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة الاستعراضية جوهرة من تصوير "ديو غنائى" مع المطرب يونس مرسى، بعنوان "مبقتش تحبني" من كلمات أحمد جابر، وألحان وتوزيع مصطفي أبو عبير، وإخراج معتز راغب، على أن يطرح على طريقة الفيديو كليلب فى عيد الفكر المبارك، لتسجل هذا "الديو" ثانى تجارب جوهرة فى عالم الغناء.
وطرحت جوهرة مؤخرا أول أغنية لها والتي تحمل اسم "stop"، بمشاركة اثنان من المطربين الشعبيين، والأغنية من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع الموسيقى مصطفى أبو عبير.
يونس وجوهرة
كما شاركت جوهرة جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وهي ترقص على أغنية "عود البطل" مع الفنان عمر كمال، داخل أحد الاستوديوهات لتسجيل أغنية جديدة تجمعهما، حيث علقت على الفيديو قائلة :"لايمكنني الانتظار للأغنية الجديدة معا.. الروح الحلوة.
أما يونس مرسي فطرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أغنية "حياة جديدة"، وهي من كلمات الشاعر أحمد شكرى، ومن ألحان وتوزيع موسيقي لمونتى، تم طرحه علي يوتيوب والقنوات الفضائية.
وخلال الأيام الماضية أثارت الصور التي كشف عنها مطرب المهرجانات عمر كمال مع الراقصة جوهرة، التساؤلات حول ارتباطهما، لكن جوهرة نفت تلك الشائعات والأقاويل، وصرحت لـ الخليج 365" إن مسألة ارتباطهما غير واردة حاليًا، مشيرة إلى أنها تفكر في عملها فقط، وتسعى حاليًا لاستعادة مكانتها في الرقص الاستعراضي بعد فترة غياب.
يونس وجوهرة
يونس وجوهرة
يونس و جوهرة
يونس و جوهرة
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