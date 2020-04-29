شكرا لقرائتكم خبر عن دراما وتشويق فى أول تريلر لـ فيلم Castle in the Ground والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم Castle in the Ground، أول فيديو ترويجى للعمل، المقرر طرحه بـ دور العرض فى 15 مايو المقبل، وبالرغم من ما يمر به العالم من إغلاق لـ دور العرض المختلفة ألا أن الشركة المنتجة لم تعلن عن طرح العمل الجديد على إحدى منصات البث بـ مقابل مادى أو تأجيل طرح الفيلم الجديد الذى يدور فى إطاردراما.

يدور فيلم Castle in the Ground بعد وفاة والدة مراهق الذي يصادق جاره المضطرب نفسيا، وبالتالى يصبح منغمسًا في عالم من الإدمان والعنف تمامًا مثلما يسيطر وباء الأفيون على بلدتهم الصغيرة. مما يضطره للاتجاه لطريق آخر

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فيلم Castle in the Ground من بطولة إيموجين بوتس، نيف كامبل، أليكس وولف، كير جيلكريست، توم كولين، كيوا جوردون، ستار سليد، إم جي ديون، أناستاسيا بوسطن، دونو ميتوما.

كما أعلنت شركة Paramount عن تأجيل طرح فيلم الممثل العالم مايكل يى جوردن الجديد Without Remorse، من 18 سبتمبر المقبل إلى 2 أكتوبر من نفس العام، العمل الجديد من إخراج ستيفانو سوليما وتأليف تايلور شيريدان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، فيلم Without Remorse هي قصة أصل جون كلارك، الذي يلعبه جوردان، ضابط العمليات البحرية الذي تحول إلى وكالة المخابرات المركزية والذي يعمل على الانتقام بعد مقتل صديقته على يد أحد تجار المخدرات في بالتيمور.

كما أجلت شركة Paramount مواعيد طرح الجزء الثاني من فيلم الرعب A Quiet Place لأجل غير مسمى، حيث من المقرر أن تدرس موعدا جديدا وتعلن عنه لاحقا.

وكان من المقرر أن يشهد شهر مارس 2020 عرض الجزء الثاني من فيلم الرعب A Quiet Place، لكنه تقرر تأجيل عرضه لآجل غير مسمي ايضا وهو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمال لنجاح جزءه الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.