شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تانية الحلقة 5.. زياد يقرر دخول حياة ملك وكأنه يعرفها لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "شيرين" سارة الشامى، تخبر "زياد" أحمد مجدى، بفقدان "ملك" ياسمين صبرى، للذاكرة، فى الحادث الذى تعرضت له يوم زفافه فى الحلقة الخامسة من مسلسل "فرصة تانية"، ويقترح زياد على شيرين مساعدته فى طريقة لدخول حياة ملك من جديد وكأنه يتعرف عليها للمرة الأولى، ويبدأ زياد فى جمع كل زكرياته مع ملك وكلما كان يخص علاقتهما حتى يبدأ معها من جديد.

نقل ريهام إلى المستشفى بعد محاولت انتحارها فى منزل زياد فقدت الوعى ويتم لحاقها، ووالدها رشدى – أشرف زكى - يهدد زياد فى المستشفى، بينما كريم -عمر الشناوى - يقابل ملك ويعترف لها بحبه لها وترد عليه مباشرة بأن ما يشعر به هو مساعدته له وشكر وامتنان وعرفان بالجميل، ويذهب زياد إلى منزل ملك لمقابلة والدها واخباره بما ينوى عمله، ولكن بشكل مفاجىء تعود ملك الى المنزل.

يخرج مدحت – دياب - من التحقيقات بعد لعب من قبل المحامى الخاص به بتسجيل عملية شراء السيارة المعيوبة باسم تاجر متوفى وليس له وجود، وتذهب مريم – هبة مجدى - لزوجها فى المعرض ويجده مع فتاة يجلس معها، وبعد عودته للمنزل يضربها بسبب خروجها بدون سبب ويهددها بايصلات الامانة الى وقعت عليها اذا طلبت الطلاق مرة أخرى.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



فرصة تانية الحلقة 5



فرصة تانية الحلقة 5