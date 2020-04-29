شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 5 .. تجارة اللبان على طريقة فيلم "العار".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "رجالة البيت" بمحاولة تيمون – أحمد فهمى – وبومبا – أكرم حسنى، فى البحث عن طريقة لشراء اللبان وأكمال التجارة فيه بعد حريق المخزون من قبل المعلمة سمارة – أيتن عامر – ليفاجئهم عيد – بيومى فؤاد – بأنه المستكاوى أكبر مصنع للبان وبدأ بالفعل فى تصنيعه وزراعته.

صدمة بومبا بعد أدمان ابنه شكر للبنان وتسوس أسنانة ويحاول إقناع تيمون بتبطيل تجارة اللبان، بينما تعلم سمارة بما يحدث فى السوق والصنف الذى وضعه تيمون وبومبا فى السوق، وتذهب برجالتها لخطف المستكاوى من معمل اللبان الخاص به، وتتصل بتيمون وتساومه على والده عيد ويتفق معها على مقابلتها عند النداغة.

وذهبا تيمون وبومبا لفك أسر عيد من عند سمارة مقابل إعطائها البضاعة من النداغة، حيث قاما بتخزين اللبنان فى صفائح ويجداها فسدت وسط دهشة وذهول وذلك فى مشهد على طريقة ما حدث فى فيلم "العار" للنجوم نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمى، لينهار الثنائى تيمون وبومبا ويشت عقلهم.

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مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى



رجالة البيت الحلقة 5



رجالة البيت الحلقة 5



رجالة البيت الحلقة 5