شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تودع "النهاية" منتصف شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة سهر الصايغ تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل "النهاية" مع النجم يوسف الشريف والمخرج ياسر سامى، والذى يتم عرضه بشكل حصري على قناة ON ، حيث تواصل التصوير بالتزامن مع العرض ويتبقى لها 8 أيام وتنتهى من دورها بالكامل وذلك سيكون في منتصف شهر رمضان.

وحظيت سهر الصايغ باشادات واسعة بعد عرض الـ 5 حلقات الأولى من "النهاية" بسبب آدائها لدورها المتميز في العمل، اذ تجسد شخصية "صباح" التي تقرر الانتقام من الظروف التي واجههتا، وتصنع إنسان آلي يشبه حبيبها "زين" الذى تركها وتزوج من أخرى، وترغب في تعويض شعورها بالحرمان والرفض من خلال "الانسان الآلى" الذى صنعته بمساعدة "الريس عزيز" – عمرو عبد الجليل.



سهر الصايغ فى النهاية

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مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثى محمد العمروسى، سارة عادل، عبد الرحيم حسن وأيمن الشيوى، وضيوف الشرف سوسن بدر، اياد نصار، محمد كيلانى احمد مجدى حسام داغر، عمر الشناوى، محمد على رزق، اللبناني باسم مغنية، باسل الزارو، ذكى فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، محسن محيى الدين.

وفى سياق آخر قاربت سهر على الانتهاء من مسلسلها الثانى "حب عمرى" المعروض حالياً، وتقدم فيه دور البطولة مع الفنان هيثم شاكر، ويشارك في بطولته منة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وتأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد،



سهر الصايغ من النهاية