شاهد.. خطة أحمد زاهر لقتل محمد رمضان في البرنس

سيطرت على الفنان أحمد زاهر او "فتحي البرنس" احداث الشر في الحلقة الخامسة بمسلسل "البرنس " بالفكرة الشيطانية التي اوحت له بها زوجته الثانية تاجرة الممنوعات الفنانة روجينا "فدوى" وهي التخلص من اخيه الفنان محمد رمضان "رضوان البرنس" بالإضافة إلى قتل زوجته نجلاء بدر "لبنى" وطفليهما كي يعود له وباقي اخواته ميراثهم في منزل والدهم الفنان عبد العزيز مخيون"حامد"حامد البرنس "وبالتالي بيعه مقابل 10 ملايين جنيه و3 شقق وتوزيعها عليهم.

في بداية الحلقة حرص أحمد زاهر "فتحي البرنس" علي عمل خدعة لأخيه محمد رمضان "رضوان البرنس" بأنه وباقي اخواته لا يحملون اي ضغائن له بسبب ميراثهم الذي استحوذ عليه بوصية والدهم وذلك كي يكون شاهدا علي خدعته الفنان علاءزينهم "عم جلال" الذي يعمل بورشة الدوكو والسمكرة مع "رضوان " .

المهشد التالي ل زاهر "فتحي البرنس" عندما ردد أمام اخيه محمد علاء"ياسر البرنس " وزوج شقيقتهما احمد فهيم "رأفت" مقولة قبضت قلوب المشاهدين :" اللي هنعمله جامد وصعب..

لا رب ولا دين يوافق عليه" كاشفا عن نيته بقتل محمد رمضان "رضوان البرنس" وزوجته ونجلاهما.

كما اجتمع "فتحي البرنس" باخواته لاقناعهم بخطته التخلص من اخيهم "رضوان" وزوجته ونجلاهما وبرر فكرة القتل لهم _على غير الحقيقة _ بأن اخيهم ينوي بيع المنزل بملايين الجنيهات وطردهم منه والسفر مع زوجته نجلاء بدر "لبني" والاستمتاع بميراثهم علي أن يقوم بتنفيذ مهمة القتل "رافت"شقيق اختهم رحاب الجمل"عبير" ووافق الجميع عدا اختهم الفنانة ريم سامي "نورا البرنس " وهو ما جعل "فتحي وياسر " يتبادلان التهديد بقتلها اذا كشفت خطتهم.

واستكمل زاهر "فتحي" خطته الشيطانيه بتشويه صورة محمد رمضان "رضوان البرنس" في نظر اخته ريم سامي "نوار البرنس" حيث ادعي كذبا لها بأن رضوان هو سبب حبس خطيبها "حمادة وانه اتفق معه علي سرقة محل المشغولات الذهبية لزوج شقيقته

نور اللبنانية "علا" وأستكمل كذبه بأن رضوان سيقوم بدفع ١٠٠ الف جنيه لقتل خطيبها داخل السجن كي يدفن السر .. كل ذلك كي يقنعها بأن تستحل دم اخيها وأسرته حيث دخل لها من باب تعلقها بخطيبها وحبها الشديد له.

على جانب آخر كشف محمد رمضان "رضوان البرنس" لزوجته نجلا بدر "لبنى"سر وصية والده الذي قام ببيع المنزل باسمه قبل وفاته بعامين وان الوصية تتضمن أن يعطي كل واحد من أخواته حقه في الميراث اذا صلح حاله اي عندنا يقوم ادوارد "عبد المحسن" بتطليق الراقصة وان يعدل "فتحي وياسر " وزوج اختهم عن تجارة الممنوعات وان يجهز زفاف "نورا" ويضع باقي ميراثها في حسابها بالبنك .. وحرص رضوان علي أن تقسم لبني على كتاب الله كي تحفظ سر الوصية.

البرنس مسلسل اجتماعي تسويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.

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