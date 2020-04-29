فيديو ..الراقصة دينا تدخل في نوبة بكاء في الحلقة 8 من "خلي بالك من فيفي"

تبدأ الحلقة الثامنة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الراقصة دينا إلى فيلا فيفي عبده، وقبل دخولها يحاول حارس الفيلا استفزازها بعدم السماح لها بالدخول.
تدخل دينا إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفه فتحاول فيفي عبده، تهدئتها ومن ثم تأتي سيدة تقدم القهوة ولكنها تسقط على الأرض فتقلق فيفي عبده عليها، ثميحدث بعد الانفجارات في الفيلا وتحاول السيدة العجوز أن ترعب دينا وسط كل تلك الفرقعات.
وفي نهاية المقلب لا تتمالك دينا أعصابها وتحاول فيفي أن تخرجها من الفيلا، وعندما ينجحوا في الخروج تفاجئها الفنانة فيفي عبده بالزغاريد والرقص، حتى تكتشف ديناأنها كان في برنامج مقالب.
يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.
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