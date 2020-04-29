بالفيديو.. دينا الشربيني مع نجلها للمرة الأولى في لعبة النسيان

للمرة الأولى تجتمع رقية (دينا الشربيني) مع ابنها يحيى (أحمد حاتم) وهي لا تتذكره تمامًا، فبعد أن مرض الطفل ودخل المستشفى، لم تجد رقية حلًا إلا أن تتسلل إلى غرفته لتحاول رؤيته وتذكره مع الأشياء التي نستها منذ 6 سنوات، كما واجهت رقيّة صديقتها المقرّبة نادين (نادين حسن) والتي لم ترأف بها أيضًا واتهمتها بالخيانة.

وعلى نحوٍ آخر، قابلت رقية مربّيتها زوزو (رجاء الجدواي) والتي احتضنتها بمنزلها لسنوات، وقابلتها زوزو بالأحضان، لتؤكد أنها هي الوحيدة التي مازالت تؤمن أن رقية لم تخن زوجها، ومازالت تكدّب الفيديو رغم كونه دليلًا قاطعًا، أما القتيل الذي وجدته رقية بالغرفة، فلم يكن

سوى تهيؤات علاجية.

كما بدأ جمهور المسلسل على منصات السوشيال ميديا في التساؤل حول إذا كانت رقية (دينا الشربيني) فعليًا فقدت ذاكرتها لآخر 6 سنوات، أم أنها تتحايل للهروب من مسؤولية الخيانة.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

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وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة

تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

https://www.facebook.com/watch/?v=858601427967603