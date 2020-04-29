تعرضت الفنانة حلا شيحة، لانتقادات كثيرة بعد إجرائها لعمليات تجميل، وتمكنت من تغير شكلها، وذلك بعد ظهورها في المسلسل الرمضاني "خيانة عهد" .
عملتي كدة في نفسك؟"، وايضاً "شكلك زمان كان احلى يا خسارة براءة وشك ".
وإنهالت عليها التعليقات من متابعيها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وإحدى هذه التعليقات "لية
وفي نفس السياق، كانت قد غضعت "حلا" لعملية تصغير الانف ونفخ شفتيها ووجها بالبوتكس.
يذكر ان الفنانة حلا شيحه تشارك خلال الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل "خيانة عهد"، والذي تدور أحداثه حول" عهد "سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعها لعمليات تجميل .. حلا شيحة تتعرض لهجوم من جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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