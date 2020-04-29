الزعيم عادل إمام يكتشف شخص ينتحل اسمه في خامس حلقات "فالنتينو"

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل الرمضاني "فالنتينو"، بمحاولات عادل إمام (فالنتينو) بأخذ قرض من البنك، ولكن البنك يرفض طلبه في الإقتراض، ويكتشف بعدها بأن يوجد شخص ينتحل إسمه و شخصيته.

وتتوالى الأحداث بإجتماع دلال عبد العزيز (عفاف عصمت) لأولياء أمور الطلاب في مدرسة فالنتينو، وشد و جدب من قبل عفاف و أولياء الأمور، وتبادل الإتهامات بينهم على تشوية

صورة مدارس فالنتينو والقائمين عليها.

وخلال الحلقة ينتهز حندي الميرغني فرصة وجود خاله (فالنتينو) في بيتهم، ويطلب منه ٣ ألاف جنيه سلف في ظل أزمة سرقة أمواله بالكامل .

وتتابع الحلقة بمحاولات فالنتينو في الوصول إلى الشخص الذي ينتحل إسمه حتى يستطيع ان يقترض الأموال من البنك بعد

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ان رفض منحه القرض.

يذكر ان مسلسل "فالنتينو": بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.