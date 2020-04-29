وفاة والد إياد جيان

أعلن الفنان إياد جيان عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأعرب إياد عن حزنه قائلًا: أبويا فى ذمة الله .. نسألكم الدعاء. فى ذمة الله .. نسألكم الدعاء. <br /> Advertisements يذكر أن الفنان إياد جيان طرح مؤخرًا كليب بعنوان دنيته وحشاني، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع هاني يعقوب، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع هاني يعقوب، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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