كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر يسر يقنع رضوى بأن تسير مع التيار لإنقاذ زوجها في "النهاية'' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، يذهب الفنان محمد العمروسي للفنانة ناهد السباعي ويخبرها أنه عرف بمكان زوجها زين وأنه تم القبص عليه ويقول لها أنه قد جاء دورها الأن للوقوف بجانب زوجها والتضحية من أجله مثلما ضحى زين بحياته لها.

ويحاول الفنان محمد العمروسي أن يقنعها أن تخالف ضميرها ولا ترفض حتى لا يقوموا بإيذائها هي وزوجها، وسوف يرفضوها من العمل وييستعينوا بأحد ينفذ كلامهم ويحقق طلباتهم.

ويخبرها الفنان محمد العمروسي أن رفضها لا يأتي بنتيجة وأنه لو كان يرى منه منفعة كان سوف يشجعها، ويطالبها أن تعطيهم 10% من نسبة المحصول للتكتل وسوف يجلب الملايين، ويقنعها أن تسير مع التيار لخروج زوجها.

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وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

وأشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.