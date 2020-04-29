شاهد.. فريدة سيف النصر ترد على عفاف شعيب: “لو الفن حرام ما تمثلي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:58 صباحاً - حلت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر ضيفة على حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي ويعرض عبر قناة “القاهرة والناس”.”.

وتحدثت فريدة سيف النصر في البرنامج عن حجابها قائلة أن الفنانة التي كانت سببا فى حجابها هي الفنانة والراقصة “أميرة”، خلال جلسات دينية لمجموعة من الأصدقاء.

وتابعت فريدة، لم أتنكر من أدوار الإغراء التى قمت بها، ولكن “ماقدمتش بوس” فى السينما، وهند رستم نفسها رشحتنى لأن أكون على عرش الإغراء.

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أضافت فريدة، ارتدائى الحجاب كان بسبب ظروفى الصعبة والنفسية، “أخويا مات وهو 21 سنة.. وأسوأ ما فى فترة حجابي هو تدخل بعض أصدقائي وقتها فى حياتي الشخصية”

وحول هجوم الفنانات المحجبات عليها، قالت، عفاف شعيب فنانة ملتزمة من قبل ما تتحجب، وبالتأكيد هاجمتنى لكن عملنا مع بعض فى مسلسل.

وردت فريدة سيف النصر على عفاف شعيب قائلة: “لو الفن حرام ما تمثلي خالص احنا حنعمل زي اللي لبسوا حجاب وقلعوا حجاب ولبسوا باروكة وقلعوا باروكة انا خط واحد يا ابيض يا اسود”.