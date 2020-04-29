شاهد.. حسن عسيري لرامز جلال: “تعرف امك ليه توفت؟ لأنها كرهتك!”

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:58 صباحاً - وقع نجم الكوميديا السعودى حسن عسيرى ضحية الفنان المصري رامز جلال فى خامس حلقات برنامج المقالب رامز مجنون رسمى، أمس الثلاثاء.

في البداية، وفي مقدمته المعتادة توجه رامزالى السعوديين قائلا: “تحية مواطن في بلاد الهرم الى اهلنا في بلاد الحرم يا اهل العزة والطيبة والكرم سامحوني على اللي حاعملوا في فنان سعودي محترم بسبق اعتذاري لو اتعور او اتكسر او اتفرم”.

كما سخر رامز من حسن عسيري قائلا أن تصفيفة شعره تشبه تلك الخاصة بالفنانة نبيلة عبيد.

وقبل نهاية الحلقة وبعد سقوطه في الماء، طلب حسن عسيري من رامز التوقف وإنهاء المقلب، قائلا: “وحياة أمك كفاية يا رامز”، ورد رامز: “أنا أمى ميتة”، فقال حسن: “أمك توفت علشان كرهتك وإنت مجنون رسمى”.