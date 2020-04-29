سهير رمزي تستعيد ذكريات زواجها من فاروق الفيشاوي وأسباب الطلاق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي، سر انفصالها عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي ارتبطت به في بداية حياتها الفنية.

سهير رمزي، قالت خلال لقائها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، إن كل ما تردد حول كون الطلاق وقع بسبب الخيانة أو الإدمان غير صحيح.

وأضافت: “كل ما حدث في هذه الزيجة زواج ناتج عن قصة حب، وبعد فترة من الزواج بدأت الخلافات الطبيعية بين الزوجين، والتي لم يتحملها أي منا وقررنا الانفصال”.

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وأوضحت سهير قائلة: “ربما أكون تعرضت للخيانة، ولكن لا يمكن أن أجزم بذلك، خاصة أنني لم أشاهدها بعيني أو أكتشفها”.

وتعد سهير رمزي صاحبة عدد الزيجات الأكثر في الوسط الفني، حيث يبلغ عددها 9 زيجات ,على رأسهم رجل الأعمال السعودي خالد آل سعود، ورجل الأعمال محمد الملا، ولم يستمر الزواج سوى شهور أيضًا ثم انفصلت عنه، وارتبطت بالملحن حلمي بكر واستمر زواجهما لمدة أربعة أعوام كاملة ,كما تزوجت الفنان محمود قابيل لكن حدث الانفصال بعدها بـ” 7 ” أشهر فقط ، والفنان فاروق الفيشاوي بعد انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الألفي، بالإضافة إلى رجل الأعمال البورسعيدي سيد متولي، وسيد بكار ومنصور العدوى، وأخيرا رجل الأعمال علاء الشربيني وتعد تلك الزيجة الأطول في حياه الفنانة سهير رمزي، حيث مستمرة الزيجة من 12 عامًا وحتى الآن.