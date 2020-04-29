بعد وقوعه في فخ رامز مجنون رسمي.. تعرف على الفنان السعودي حسن عسيري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في اليوم الخامس من رمضان؛ حل نجم الكوميديا السعودي حسن عسيري ضيفا مع النجم رامز جلال في برنامج المقالب الترفيهي «رامز مجنون رسمي»، الذي تعرضه «MBC مصر».

حسن عسيري ممثل ومنتج ومؤلف سعودي، ولد في ٢٤فبرايربالعام ١٩٦٧م، في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية. بدايته الفنية كانت في العام ١٩٨٦م، لديه في مسيرته الفنية تسعة عشر عملاً درامياً، اشتهر بشخصية مفرح التي جسدها في مسلسل بيني وبينك.

كوّن حسن عسيري مع الممثل فايز المالكي ثنائي مميز في الدراما، وقد أسس شركة الصدف للإنتاج الفني التي تعتبر من أكبر شركات الإنتاج في الخليج العربي، وخلال خمسة وعشرين سنة أشرف على إنتاج ١٢٨مشروع تلفزيوني.

حسن عسيري من مواليد١٩٦٧م، والداه ينحدران من جبل المدرقة، ويعد والده من ألمع رجال عسير، وهو الأوسط بين أخوته، في بداية حياته انتقل مع أسرته إلى مدينة تبوك.

أول ظهور له كممثل كان في المسلسل الأردني الحكيم في العام ١٩٨٨م، وذلك خلال دراسته الجامعية، كان له دراسة حرة في المسرح التجريبي بالقاهرة، ودراسة أخرى في المسرح الروماني القديم في الجزائر.

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شغل حسن العسيري منصب مدير شركة الصدف الصوتي والمرئي، وهي إحدى شركات mac، وتعد أحد أكبر شركات الإنتاج التلفزيوني من حيث التمويل والإنتاج على مستوى العالم العربي.

شارك حسن عسيري بالعديد من المسلسلات مثل شيرشات، البيت الكبير، سعد وخواته، كلام الناس بالأجزاء الاول والثاني والثالث، من عيوني، قناة مفرح للهواتف المحمولة، مسؤول في الثمانينات، بيني وبينك بالأجزاء الأول والثاني والثالث، سليم ودستة حريم، جاري يا حمودة، أسوار الجزء الأول.

وشارك أيضاً في طاش ما طاش الجزء الرابع عشر، الغروب الأخير، سوالف حريم، خاصة أم راكان، منا وفينا، مثلم عارف، المال والعيال، قلوب من ورق، عائلة خاصة جداً، الفارس المغوار، خلف خلاف، صراع في الوقت الضائع، إلى من يهمه الأمر، مشعل وسلمان ،أبومشعاب، النصائح الثلاث.

عام ٢٠٠٨، حصد ستة جوائز ذهبية وفضية،عن مسلسل فاروق في مهرجان القاهرة بدورته١3، وقد حصد نفس المسلسل الجائزة الذهبية للإخراج في مهرجان البحرين ضمن مهرجانات الخليج للإذاعة والتلفزيون.

وعام ٢٠١٠، تم تكريمه بجائزة المفتاحة، وذلك تقديراً لجهوده المميزة في خدمة وطنه ومجتمعه، وفي عام ٢٠١٢، حصدت سلسلة مسلسل الساكنات في قلوبنا الجائزة الذهبية، في مهرجان الاردن للإعلام العربي، وفي عام ٢٠١٥، حصد الجائزة الذهبية عن مسلسل عندما يزهر الخريف، وذلك عن الأعمال الاجتماعية في مهرجان تونس بدورته ٢٠١٦.