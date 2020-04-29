شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز ترد على كريم فهمى ببلوك فى خامس حلقات "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذي يذاع علي CBC ، و CBC دراما ، صراع غير مُعلن بين إيهاب بن عم كريم فهمي والذي يجسده الفنان إيهاب فهمي وكريم فهمى، حيث يحدث خطأ كبير في الشركة التي يملكها والد كريم والذي يجسده الفنان محسن صبرى، يسفر هذا الخطأ عن خسارة تقدر بـ 35 مليون جنيه، مما أغضب والد كريم بشدة منه ظنا أنه قد نسى ما أمره به بإرسال إميل لبيع أسهم الشركة.

يرفض كريم هذا الإتهام ويؤكد أنه قد أرسل الميل بالفعل، ولكن يتفاجأ بعدم إرسال الميل وعدم وجوده علي الاب توب الخاص به مما يؤكد له أن هناك تلاعب في الشركة ، وفي نفس السياق يتضح من خلال حديث والد كريم الفنان محسن صبري ، مع والدته الفنانة وفاء سالم أنه علي يقين أن هناك من يريد إيذاء مراد إبنه من داخل الشركة وأن غضبه منه نابع من خوفه وحبه له وأنه يريد أن يركز أكثر في عمله .

وفي سياق اخر نجد أخت ميرنا " سمر مرسي " والتي تقوم بها كارولين عزمي ، تستمر في محاولتها للتقرب من شريف منير ، ويتضح ان السبب وراء ذلك أنها تريد أن تعمل كموديل في إعلاناته ، ولكن بعد ذهابها اليه تكتشف انه يرفض ذلك بحجة انه لا يجامل في عمله ، مما يجعلها تثور عليه وتوبخه وتقلل منه ثم تتركه وتنصرف ، ولكن سرعان ماتعود إليه مرة اخري ولكن تأتي أختها أثناء تواجدها في مكتبه .

يستمر كريم في محاولاته للتقرب من ياسمين ويبدأ في الاتصال بها عبر موقع التواصل الاجتماعي ولكنه ترفض الرد عليه وتقوم بعمل " بلوك " له ، ولكن سرعان ماتشعر بالندم ويظهر ذلك اثناء حديثها مع صديقتها علا رشدي ، وتقرر أن ترسل له رسالة إعتذار .

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مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني .