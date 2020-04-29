شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة غادة عادل من خيانة إياد نصار تسيطر على الحلقة الخامسة لـ"ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توالت أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل "ليالينا 80" الذى يعرض حصرياً على شاشة الـ CBC طوال أيام شهر رمضان، وفى بداية الحلقة تكتشف غادة عادل خيانة زوجها اياد نصار لها، وذلك بعدما نسى محفظته في المنزل وبداخلها جواب غرامي لتكتشفه غادة وتقرأه، في حين أن إياد نصار حاول الوصول للمنزل في أسرع وقت كي يأخذ المحفظة قبل أن تراها زوجته.

ويجمع "جلال" خالد الصاوى أغراضه للذهاب إلى منزل شقيقه "هشام" ويقيم معه ويتخيل زوجته الراحلة "ناهد" نورهان ويتحدث معها عن الشبه الذى بينها وبين صابرين "رقية"، وتخفى "مريم" غادة عادل على زوجها "هشام" إياد نصار معرفتها بزواجه العرفى من واحدة أخرى وتحاول التعامل مع الأمر بحرص حتى تفكر ماذا تفعل فيما يعد، وينصحها محمد الشقنقيرى "مدحت" بمواجهته والإنفصال عنه فوراً.

وتزور "سوسن" شقيقة محمد على رزق "مرتضى" زوجته وتوبخها بسبب عدم انجابها وعدم سعادة شقيقها ورغبته في انجاب ولد، مما يخلق مشكلة جديدة بين مرتضى وزينب، وتحاول أن تزور والدها "جلال" خالد الصاوى ويرفض "مرتضى" محمد على رزق.

ويحاول هشام" إياد نصار تبرير زواجه العرفى من أخرى لزوجته "مريم" غادة عادل ويؤكد لها أن السبب هو البعد بينهما ويتدخل جلال" ويخربهما أن الذى ضيع حبهما هو العمل والطمع.

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مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على قناة CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحا، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وصابرين، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري، ونهى عابدين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، ونورهان، ومحمد رشاد، ومنة عرفة.