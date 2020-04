منتجة "ذا ويتشر" تكشف أسرار الموسم الثاني

أثارت المنتجة والمؤلفة التلفزيونية لورين شميت حماس محبي مسلسل The Wicher (ذا ويتشر) عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"؛ بعد إعلانها عددا من المفاجآت التي يتضمنها الموسم الثاني من السلسلة الجماهيرية.

ونشرت "شميت" سلسلة من التغريدات عبر حسابها الشخصي، تشجع من خلالها جمهور المسلسل على الانضمام إليها في بث حي تكشف فيه تفاصيل جديدة من الموسم الجديد، إضافة إلى عرض صور ومقاطع فيديو لم يسبق رؤيتها من الموسم الأول.





وكشفت منتجة ومبتكرة مسلسل الفانتازيا والإثارة، أن الموسم الثاني سيتضمن المزيد من التوضيح لشخصيتي كاهير وفرينجيلا، وسيعرف الجمهور بدقة أكبر من هما، ومدى أهمية "نيلفجارد" بالنسبة لهما، وتكشف ما يحمله المستقبل لهما.

وبحسب موقع "بوب كالتشر تايمز" الأمريكي، بدأ تصوير الموسم الثاني من المسلسل في منتصف فبراير/شباط الماضي في مدينة لندن، على أن تشمل مواقع التصوير بولندا وأوروبا الشرقية وجزيرة لا بالما الإسبانية في المحيط الأطلسي.

وأوضح الموقع أن أحداث الجزء الأول اقتبست من روايتي The Last Wish- (الأمنية الأخيرة) وThe Sword of Destiny (سيف المصير)، فيما تٌبنى أحداث الجزء الثاني حول رواية Blood of Elves (دماء الأقزام)، أولى روايات السلسلة، حيث يتم استعراض بداية رحلات جيرالت ويري وينفري معًا.

وأعلنت شبكة نتفليكس طرح موسم ثاني من المسلسل في ديسمبر/كانون الأول عام 2019، قبل طرح الموسم الأول، في إشارة واضحة إلى توقعها نجاحه، وهو ما حدث بالفعل.

ولم تعلن نتفليكس حتى الآن تريلر الموسم الثاني من المسلسل، إلا أن بعض المشاهد التي تم تصويرها من الموسم الثاني تم تسريبها، بينها صور درع إمبراطورية نيلفجارديان.

مسلسل "ذا ويتشر" مأخوذ عن سلسلة روايات الكاتب البولندي أندريه سابكوسكي، والتي تحمل اسم The Geralt of Rivia Saga، وتم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني من إنتاج نتفليكس وبطولة هنري كافيل.