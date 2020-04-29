مفاجأة.. جيجي حديد حامل بطفلها الأول من زين مالك منذ 5 شهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت مصادر مقربة من عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد الجمهور بنبأ حملها بطفلها الأول من الفنان البريطاني باكستاني الأصل زين مالك.

وتصدرت جيجي حديد محرك البحث غوغل وكذلك تويتر فور إعلان الخبر من قبل موقع أخبار المشاهير "TMZ" الذي أشار إلى أنه في هذا الوقت، لم يشارك الزوجان أخبار الطفل بشكل علني، ويحرصان على الاحتفاظ بتفاصيل طفلهما الصغير.

من جهتها أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جيجي حديد حامل في الشهر الخامس بطفلها الأول من صديقها زين مالك، وهو مغني منفرد اشتهر مع فرقة One Direction.

يشار إلى أن العلاقة العاطفية جمعت بين النجمين في عام 2015 ولكنهما انفصلا في عام 2018، قبل أن يظهران معًا من جديد في ديسمبر من 2019 وفي فبراير 2020، كما أنهما احتفلا سويًا بعيد الحب ليعلنا رسميًا عودة علاقتهما.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد نشرت قبل أيام قليلة لقطات من ميلاد جيجي حديد، والذي احتفلت به مع والدتها يولاندا وشقيقتها بيلا، كما شوهد أيضًا حبيبها زين مالك البالغ من العُمر 27 عامًا.

بدت جيجي رائعة بارتدائها بنطلون الدنيم الشاحب وبلوزة داكنة برقبة مُرتفعة بينما كانت تلتقط صورةً وزين محشور بينها وبين بيلا.

وفي يومها المُميّز، شاركت جيجي حديد مجموعة من اللقطات من تجمّع عيد الميلاد عبر حسابها في إنستغرام الذي يتمتّع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 52 مليون مُتابع، وأرفقتها برسالةٍ مُطوّلة، لكنّ الغريب في الموضوع بأنّها لم تنشر صورة لزين مالك أو تذكره في رسالتها.

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ومن اللقطات، يبدو أنّ العائلة احتفلت بكعكة كريمة على شكل خبز وفطائر رقيقة، كما تلقّت جيجي أزهار عيد ميلاد رائعة من أصدقائها أمثال تايلور سويفت.

وجاء في رسالة حديد: "كان أحلى يوم أحتفل به بميلادي الخامس والعشرين مع عائلتي من الحجر الصحي، الذين جعلوه مميزًا للغاية بالنسبة لي، إلى جانب كل الحب الذي شعرت به من جميع أنحاء العالم!"

وأضافت: "شكرا للجميع على رسائل عيد الميلاد. أنا ممتنة ومحظوظة أن عائلتي وأصدقائي - القريبين والبعيدين - يتمتعون بالصحة والأمان على الرغم من أنني اشتقت إلى أحبائي الذين كنت أتمنى أن أحتفل بهم، أعلم أن هذه الأوقات ستجعلنا أكثر امتنانًا للتواجد المشترك في المستقبل! لن أنسى أبداً يوم ميلادي الخامس والعشرين!"

ومن جانبها، عايدت يولاندا حديد ابنتها جيجي في يوم ميلادها قائلةً: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي، يوم أمس قبل 25 سنة كان أفضل يوم في حياتي، لقد ولدتك وربيتك وعلمتني المعنى الحقيقي للالتزام والحب غير المشروط".

أمّا شقيقتها بيلا، فقد كتبت لها: "عيد ميلاد سعيد لأفضل صديقة لي. أحتفل بك ليس فقط اليوم ولكن كل يوم."