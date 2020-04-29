عامر الحمود: طاش ما طاش ملكي.. وهذا طلبه من ناصر القصبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردَّ المخرج عامر الحمود، مدير جمعية الثقافة والفنون في الرياض، على تصريحات الفنان عبدالله السدحان حول فكرة مسلسل "طاش ما طاش"، حيث ظهر الفنان السعودي، أخيراً، عبر مداخلة في برنامج "يا هلا"، قال فيها: إن "مسلسل طاش ما طاش، هو ملكٌ لجهاز التلفزيون السعودي، وليس ملكاً لعبدالله، أو ناصر القصبي، أو غيرهما".

من جهته أكد الحمود خلال حواره في برنامج "يا هلا":"طاش ماطاش فكرتي والموسم الأول والثاني ملك شركتي"، موضحا:" كل ما بعد الموسم الثاني من مواسم تم بدون إذني، والقضاء حكم لي بالتعويض".

ولفت الحمود:"فكرة عمل طاش ما طاش محمودة وملكية العمل ليا "، مبينا:" لم أستطع استكمال فكرة طاش ما طاش بسبب سفري مع أولادي خارج المملكة ".

وتابع أن التعويض بلغ قيمته مليون ومئة ألف ريال بقرار من المحكمة، مشيرا:" طاش ماطاش الأصلي في 2006 كان مجرد عناد".

وعقَّب الحمود على كلام السدحان بالقول: إن "مسلسل طاش ما طاش فكرة عامر الحمود، وهذا ما أثبته القضاء، ما يعني أن القول إن العمل ملكٌ للتلفزيون، ليس صحيحاً"..

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وأوضح أنه يمتلك الآن "طاش ما طاش" بشكلٍ نهائي، ولا يحق لأحد أن يعرض المسلسل إلا بموافقته، والقضية انتهت بالكامل بقرارٍ قضائي.

كذلك، تحدث الحمود عن ناصر القصبي، مجيباً عن سؤالٍ من المذيع مفرح الشقيقي حول عدم تقديم الفنان السعودي موهبته بعد "طاش ما طاش"، قائلاً: "هذا الأمر إيجابي، وليس سلبياً، لكن كيف يمكن أن يقدم موهبته وهو يحتاج إلى مراجعةٍ شاملة لما قدَّمه".

وبين أن "ناصر يمتلك قدرات كبيرة، تخوِّله تقديمَ أعمالٍ مميزة"، مؤكداً أن "الجديد لدى ناصر القصبي لم يظهر بعد"، كاشفاً عن أنهم، في فريق العمل، استهلكوا الشخصيات في "طاش ماطاش" على مدى سنواتٍ طويلة، مشيراً إلى أن من المفاجآت في المسلسل "الشخصية" المُقدَّمة، مستشهداً بـ "الشخصية السودانية" التي سبق وقدَّمها القصبي في "طاش ما طاش".

وطلب الحمود من القصبي إجراء مراجعةٍ لما قدَّم، ودراسة ماضيه جيداً ومَن حوله أيضاً، قائلاً له: "ريِّح شوي". مبيناً أن ناصر يحتاج إلى الراحة بعد تقديمه مسرحية "الذيب في القليب" حتى يتمكَّن من تقديم عمل مميز آخر، مشدداً على عدم وجود أي "نجم مطلق" في الساحة الدرامية حالياً.