شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب حرص الأباء على مشاهدة فيلم The Willoughbys مع أطفالهم فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الكثير من الأشخاص هذه الفترة مسلسلات رمضان، التى تطرح على مدار الساعة على مجموعة من القنوات المختلفة، ولكن يواجه العديد من الأطفال مشكلة حيث أنهم يريدون مشاهدة أفلام الأنيمشن الجديدة، وكانت قد طرحت شبكة نيتفلكس فيلم The Willoughbys، يوم 22 أبريل الجارى، الفيلم الجديد مدته ساعة و 30 دقيقة، وهذه 3 أسباب تشجع متابعى شبكة نيتفلكس على مشاهدة الفيلم الجديد:

فيلم The Willoughbys يدور فى إطار عائلى كوميدى ممتع.

ابتعد فيلم The Willoughbys عن أى من أشكال العنف.

يمكن مشاهدة فيلم The Willoughbys بـ ثلاث لغات، وهم المصرية والعربية والأنجليزية.

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فيلم الأنيمشن، The Willoughbys، من بطولة ويل فورت، مارتن شورت، أليسيا كارا، جين كراكوفسكي، ريكي جيرفيه، مايا رودولف، تيري كروز، سين كولين، شانون تشان كينت، ريبيكا حسين، ومستوحى من كتاب المؤلف لويس لورى الذى يحمل نفس الاسم، ومن تأليف كريس بيرن، مارك ستانلي.

ويدور فيلم الأنيمشن الجديد، The Willoughbys، حول اقتناع أطفال ويلوبي بأنهم يتمكنون من تربية أنفسهم، ولذلك يضعون خطة مضللة لإرسال والديهم في إجازة، ثم يشرع الأشقاء في مغامرتهم للوصول على المعنى الحقيقي للعائلة.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس، أنها فازت بـ حقوق الملكية، في مزاد تم لشراء فيلم "The Starling"، وهو فيلم درامي من إخراج Ted Melfi، من بطولة Melissa McCarthy و Kevin Kline و Timothy Olyphant و Chris O’Dowd و Daveed Diggs، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap"، يوصف فيلم "The Starling" بأنه قصة مؤلمة وحميمية عن امرأة تعاني من مشقة ثم تصبح مهووسة بمحاولة قتل طائر زرزور صغير يعيش في فنائها الخلفي تضايقها وتهاجمها.

وخلال هذه الفترة، تقوم بـ عمل صداقة غيرمتوقعة مع عالم نفسي تحول إلى طبيب بيطري بسبب ماضيه المضطرب، يقوم Melfi بإخراج الفيلم من نص مات هاريس، كما سينتج إلى جانب كيمبرلي كوين وديلان سيلرز وكريس باركر من Limelight.