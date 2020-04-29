شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبدالعزيز بعد نجاح العوضى فى شخصية هشام عشماوى: "أنا خايفة عليه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ”الخليج 365” بالنجمة ياسمين عبد العزيز في لوكيشن تصوير مسلسلها "ونحب تانى ليه"، الذى يعرض حالياً على شاشة cbc، من إنتاج شركة سينرجى، وتحدثت ياسمين في فيديو خاص لـ"الخليج 365" في أول تعليق لها عن الفنان أحمد العوضى، والتي تجمعها به قصة حب حاليا، حيث قدمت التهانى للفنان أحمد العوضى عن دور الإرهابى عشماوى" الذى يقدمه في مسلسل "الاختيار"، والذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوى الوطن العربى.

وقالت ياسمين في دعابة : ألف مبروك ليه بجد أنا مبسوطة ليه جدا.. عشان هو يستحق كدا.. وربنا يسترعليه .. أنا خايفة عليه أوى.. وطرح محرر ”الخليج 365” سؤالا عن ردود الأفعال التى يتلقاها العوضى وتفاعل الفتيات على السوشيال ميديا مع دوره في المسلسل ومحاولة إرسال البعض منهن باقات من الورود للعوضى .. لترد ياسمين عبد العزيز قائلة "يبعتولوه إيه ؟؟ فيرد محرر الخليج 365 يبعتولوا ورد .. وفى دعابة تضحك على "الورد" ، إشارة منها بـ"الغيرة" .

Advertisements



ياسمين عبد العزيز مع محرر الخليج 365 عماد صفوت

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز يعرض لها حالياً مسلسل "ونحب تانى ليه" على قناة cbc، ويشارك في بطولته النجوم شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، علا رشدى، إسلام جمال، ومجموعة من الفنانين، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى .

كما يعرض حاليا للفنان أحمد العوضى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة على شاشة on، محققاً نجاحاً غير مسبوق على مستوى الوطن العربى، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف ومنهم آسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، صلاح عبد الله، وأخرون، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.