شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى ضمن لجنة تحكيم مسابقة الساقية الأولى لأفلام الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المؤلف محمد حفظي في لجنة تحكيم مسابقة "ساقية الصاوي" الأولى لأفلام الموبايل، والتي أطلقت تحت شعار "خليك بالبيت"، ويشجع حفظى كل الموهوبين والمخرجين الشباب المهتمين بصناعة الفيلم الخاص بهم.

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وتعتمد المسابقة على التصوير "الداخلي" ودون اللجوء للنزول إلى الشارع، على أن يتم استلام الأعمال من 20 أبريل إلى 4 مايو 2020 عن طريق الإيميل، وأوضحت ساقية الصاوي أنه سيتم إعلان النتائج في فيديو أونلاين على صفحة السينما "cinema elsakia" في ختام المهرجان، وإرسال الجوائز للفائزين.

كما أعلنت "ساقية الصاوي" عن لجنة التحكيم المشاركة في المسابقة وهم: رئيس لجنة التحكيم: المخرج خيري بشارة، المنتج والمؤلف محمد حفظي، الفنانة روزالين البيه، والفنان حمزة العيلي، على أن يتم عرض الأفلام "لايف" على قناة الساقية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك تزامنا مع أيام مهرجان "الساقية للأفلام" وهي 9 و10 و11 مايو المقبل.