شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيديوهات لأصعب مشاهد ريهام حجاج فى "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد النجمة ريهام حجاج ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى تنافس به فى السباق الرمضانى الجارى، شخصية لا تعتمد فيها على جمالها أو أنوثتها شأنها شأن ممثلات من أبناء جيلها، بل هى شخصية تحمل العديد من التفاصيل، فهى تجسد مرحلتين عمريتين مختلفتين، الأولى تلك الفتاة الجامعية التى تنتمى للطبقة الاستقراطية وتعيش حياة مرفهة، والثانية تدور تفاصيلها الآن وتجمع الكثير من المشاعر المتناقضة، وبين هذه وتلك مساحة تمثيلية كبيرة نجحت "ريهام" حتى انتهاء 5 حلقات من الأحداث فى التنقل بين تفاصيلها.

فى السطور التالية فيديوهات لأصعب مشاهد ريهام حجاج فى مسلسل لما كنا صغيرين، تتضح من خلالها أننا أمام ممثلة لديها الكثير لتقدمه:

فى هذا المشهد، تدخل "دنيا" فى صدمة كبيرة بعد وفاة صديقتها "نهى" نسرين أمين، بعد عشرة عمر طويلة منذ دراستهما فى الجامعة، رغم الفارق الكبير بين الطبقة الاجتماعية التى تنتمى لها كلتاهما.

فى هذا المشهد تدافع ريهام حجاج عن صديقها "حسن" نبيل عيسى، المتهم بقتل "نهى" نسرين أمين فى المسلسل، فبحكم صداقتهما ترفض ريهام التسليم بأنه من ارتكب هذه الجريمة .

Advertisements

فى هذا المشهد تجسد ريهام حجاج مرحلة عمرية مختلفة من الشخصية، إذ تجسد مرحلة الدراسة فى الجامعة الأمريكية، وبداية تعارفها على صديقتها "نهى" التى قتلت ضمن الأحداث، وهنا يتضح الفارق الكبير فى تجسيد ريهام للمرحلتين العمريتين .

وفى هذا المشهد تتفاجأ ريهام بوفاة صديقتها "نهى" الذى يصبح لغزا تدور حوله أحداث المسلسل ، فكل الشخصيات الآن محل شك، وتتلقى "دنيا" ريهام حجاج الصدمة فى وفاة صديقتها بعد أن اقتحمت الشقة برفقة صديقها كريم قاسم، لتدخل ريهام فى حالة نفسية سيئة بعد فقدان صديقة عمرها .

وفى هذا المشهد، تقرر ريهام حجاج الانفصال عن يحيى ، بعد أن رأته يتعاطى المخدرات، وبعد محاولات كثيرة منها لتجعله يقلع عن الإدمان، فتجمع ريهام فى هذا المشهد بين شعورين مختلفين، الأول قرار الانفصال، والثانى احتفاظها بحبها ليحيى .