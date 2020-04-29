شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 5.. صدام مرتقب بين خالد النبوى ومحمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 5 من مسلسل "لما كنا صغيرين"، بظهور نتيجة أخذ البصمات من على السكين الذى قتلت به "نهى" نسرين أمين، وتشير التحقيقات إلى ارتكاب "حسن" نبيل عيسى، الجريمة بعد أن تطابقت بصمات الجريمة مع بصماته، إلا أن الجريمة مازالت تحمل لغزًا كبيرًا، فحسن لم يرتكب الواقعة لكن هناك من يحاول أن يستغل الخلاف بينه وبين الضحية ليصبح هو المتهم الوحيد.









يحاول خالد النبوى، شقيق نبيل عيسى ضمن الأحداث إخفاء الواقعة عن أمه، خوفا من صدمتها، والذى يحاول بشتى الطرق إثبات براءة أخيه، خاصة أنه يعمل محاميًا لذلك يوجه فريق عمله بالمكتب، للعمل على قضية أخيه ويوزع المهام عليهم ، فالقضية بالنسبة له الأكبر خلال مشوار عمله فى المحاماة كما أنه يثق فى براءة أخيه .

ويستمر ضابط التحقيقات هانى عادل فى الاستماع إلى أقوال أصدقاء الضحية خاصة "دنيا" ريهام حجاج، والتى تنفى التهمة عن "حسن" نبيل عيسى، فهى فى الوقت الذى لا تنكر فيه خلافه مع الضحية "نهى" إلا أنها تستبعد أن يكون "حسن" القاتل، ومع ذلك يأمر الضابط بحبس "حسن" 4 أيام على ذمة التحقيق.

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تواجه ريهام حجاج "سليم" محمود حميدة بجريمة القتل، والذى يؤكد أن حسن هو من مقتل "نهى" فى محاولة منه للربط بين قتلها وتجارتها فى المخدرات، وهى الجريمة الذى يحاول أن ينقذ نفسه منها بشتى الطرق مستخدما سيطرته على يحيى "مدمن المخدرات"، بينما تدافع "دنيا" عن الضحية "نهى" وعن "حسن" فى نفس الوقت، وحتى الآن يعد "سليم" محمود حميدة هو من يقف وراء مقتل "نهى" إلى أن تتكشف الأحداث تباعًا.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة ٩:٣٠ مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ١٠:١٥ مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة ١١:٠٠ مساء .

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.