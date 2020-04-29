شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق يقبض على روبوت شبيه يوسف الشريف معتقدا أنه المهندس زين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، قرر المهندس زين الاستمرار مع تكتل الواحة بشرط أن يحدث زوجته ويطمئن عليها، وبالفعل يحدثها ولكن الحقيقة أنه لا يحدث زوجته بشكل حقيقى ولكنه يحدث برنامج "سوفت وير" كأنها زوجته الحقيقية التى تحدثه ولا يكتشف زين الأمر نهائيا .

زوجة المهندس زين رضوى "ناهد السباعي" تحاول البحث عن زوجها ولا تعرف كيفية الوصول إليه، وتطلب من أحد القادة فى تكتل "انرجيكو" الوصول إليه ويعدها بالبحث عنه .



احمد وفيق مع الريبوت شبيه يوسف الشريف

فى المقابل نجد الروبوت "زين" الذي صنعه عمرو عبد الجليل لسهر الصايغ يتم القبض عليه من قبل السيد مؤنس قائد قوات الأمن في تكتل "انرجيكو"، ويبلغ أحد مساعدى السيد مؤنس "أحمد وفيق" زوجته ناهد السباعي بأنه تم القبض عليه فى حين أنه قبض على روبوت شبيه يوسف الشريف.

يقابل السيد مؤنس "أحمد وفيق" القائد الأعلي في تكتل "انرجيكو" زكي فطين عبد الوهاب بعد قبضه على شبيه يوسف الشريف، ونرى الروبوت شبيه المهندس زين في سجن ويتحدث مع المساجين لكن ردوده مختلفة جدا فلا يكذب ولا يفهم أحيانا مقصد ما يقوله له أحد السجناء .

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الإنسان الآلي شبيه يوسف الشريف

تعود "صباح" سهر الصايغ فلا تجد الروبوت الذي صنعه لها عمرو عبد الجليل وتصرخ باكية وتنهار لعدم وجوده، وتطلب الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" وفي المقابل نرى زوجة المهندس زين "رضوي" فى طريقها لمقابلة يوسف الشريف "الروبوت" ولكنها تقابل السيد مؤنس الذى يشرح لها دوره في حماية مجتمع التكتل داخل الأسوار وأن خارجها المجرمين والقبائل التي يعمها الخراب والفقر، وتطلب رضوى من السيد مؤنس أى شىء مقابل العفو عن زوجها ويساومها للحصول على زيادة من محصول الغذاء .

أحمد وفيق يحقق مع شبيه المهندس زين ويطلب منه الاعتراف باستخدامه " e c " وهو جهاز به نقاط من الطاقة، ولكن إجابات يوسف الشريف الآلى تجعل أحمد وفيق يتعجب .



ناهد السباعي

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.