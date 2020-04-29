شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل يعرض على ياسر جلال مشاركته فى دكانه و"عزمى" يدبر مكيدة للملثم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الفتوة" لياسر جلال بمجدى فكرى "الأعور" يتحدث مع مجموعته ويحرضهم على المعلم عزمي، والدفاع عن أنفسهم ولكن شكر تقول له إنه ليس فتوتهم الآن، فهو السبب في أذيتهم ولكنه يحمسهم ويطلب منهم مساعدته.

شقيقة حسن الحبالي "زينب" تعترف لزوجها بذهابه لأهلها وأنها لها أموال لديهم، فيطلب منها "فضل" محمود حافظ أن تذهب وتأتى بتلك الأموال من نصيبها في ورث أبيها.



زينب شقيقة حسن الجبالي

ويجتمع المعلم "صابر" أحمد خليل بأهالي الجمالية ويعدهم بالقبض على الملثم الذى يظهر مرة أخرى ليرد مظالم المظلومين، ويستخدم الفتونة في أخذ الحقوق ويساعده "حنوقة"، ويوبخ رياض الخولى ابنه على ما فعله لكنه يجد الملثم ياسر جلال قد قام بأخذ حقه منه ومن رجاله.

يتوجه حسن الجبالي لمنزل المعلم صابر ويطرق بابه فتفتح له مي عمر "ليل"، وتراه ونظر له محدقة بعينيه ولكن يدخل الجبالي مع أحمد خليل ويتحدثا سويا حول أحوال حي الجمالية وعن ذكرياته مع والده أحمد الجبالي، ويطلب منه ياسر جلال أن ينزل بنفسه للشارع ليعرف أحوال الناس ككبير للفتوات ليرد مظالمهم، ولا يسمع من آخرين بل ينزل بنفسه ولكن يسأل أحمد خليل ياسر جلال عن مشكلته مع عمه ويطلب منه مشاركته في دكانه كمساعدة له بعد تحطيمها.

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مي عمر

في لقاء جمع عزمي بالمعلم سيد يفكرون فى كيفية القبض والقضاء على الملثم ويدبر الشريران مكيدة للوصول إلى الملثم وهي تجاهله لفترة ثم عمل كمين له، وفي موعد جمع الإتاوات يتم اصطياده ولكن حينما يسألهم أحد يقولون له إنهم ما زالوا يفكرون، ثم يطلب المعلم سيد من "عزمي" رجوع مي عمر له.

فضل "محمود حافظ " في مشهد مؤثر يتحدث مع حصانه عزيز ويشتكي له من غدر الزمان ويغني أغنية عن الزمن والغيبة والدمع وأن الحبايب راحوا وتركوه، يكرر حلم لحسن الجبالي "ياسر جلال" وهو صغير في مولد وشخص يمسك يده ثم تظهر له مي عمر وتقول له: ما تروحش معاه يا حسن.



محمود حافظ مع حصانه يغني له

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.