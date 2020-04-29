شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى على الحلقة الثالثة الملحمية من الموسم الثامن لـ Game Of Thrones والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض العام الماضى فى هذا الوقت الموسم الثامن والأخيرمن المسلسل الأسطورى، Game Of Thrones، العمل الذى تابعه الملايين من حول العالم، وتزامن اليوم الذكرى الأولى لـ عرض الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير من العمل، والتى طرحت تحت اسم The Long Night، وشهدت هذه الحلقة الحرب مع ملك الليل الذى وصل هو وجيشه إلى حدود وينترفل فى الشمال.
وشهدت هذه الحلقة العديد من اللقطات المميزة، سواء خلال الحرب، أو بسبب نهايتها غير المتوقعة لـ قتل آريا لـ ملك الليل، حيث أنه توقع الكثير من متابعى المسلسل فى وقتها، أنه سيقوم بـ قتله جون سنو أو دينيريس، الا ان آريا خالفت كل التوقعات.
وكشف منتجو المسلسل أنهم استغرقوا حوالى الـ 11 أسبوعا من التصوير الليلى، بالإضافة إلى الكثير من المؤثرات البصرية التي استخدموها لتظهر الحلقة بهذا الشكل، وأكد مخرج الحلقة ميجيل سابوجنيك، انها من أصعب الحلقات التي قام بها، بسبب صعوبتها، وأكد أنه لن يستطيع خوض التجربة مرة أخرى، ولكن وبالرغم من ذلك ألا أن فريق العمل بأكمله استمتع بالعمل عليها، ووصلت تكلفة الحلقة إلى حوالى الـ 15 مليون دولار، وبمشاركة ما يقارب الـ 750 شخص.
كما كانت هذه الحلقة من أكثر الحلقات التى حصلت على عدد تغريدات على موقع التواصل الأجتماعى تويتر، حيث تخطت الـ 8 ملايين تغريدة فى وقت عرض الحلقة.
وكان قد كشف أحد منفذى المؤثرات البصرية في مسلسل Game Of Thrones، أنهم استخدموا المومياء القديمة كمرجع لهم عند تنفيذ المكياج والماسكات الخاصة بـ الموتى السائرين "White Walkers"، حيث الوجوه الناقصة والذائبة بالإضافة إلى وجود كميات ضئيلة من الشعر، بالرغم من سنهم الذى تعدى الـ 1000 سنة.
مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
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