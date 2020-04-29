شكرا لقرائتكم خبر عن إخوات محمد رمضان يتفقون على قتله فى خامس حلقات "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنس"، الذى يذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، خلال أيام شهر رمضان المبارك، بنشوب مشادات بين "رضوان البرنس" محمد رمضان و"زوجات والده "أحلام الجريتلى وسلوى عثمان" بسبب مطالبتهما بحقوق أولادهما فى الميراث، ولكنه رفض تماما أن يعطيهما حقوقهما، فى الميراث بعدما كتب والده المنزل وكل ممتلكاته باسمه.

وذهب "فتحى البرنس" أحمد زاهر لشقيقه "رضوان" لتنفيذ مخطط "المعلمة فدوى" روجينا لقتل رضوان وزوجته وأبنائه، وادعى فتحى أنه راض عما فعله والده بكتابة ممتلكاته له، بحكم أنه كان الأكثر سؤالا على والدهم، وذهب بعد ذلك إلى صيدلية شقيقه "ياسر البرنس" محمد علاء، وكشف له بأنه كان لا بد من التظاهر بهذا الشكل ولكن فى الحقيقة سيقوم بقتله هو وزوجته وأبنائه.

واجتمع "فتحى" أحمد زاهر مع إخوته للاتفاق على قتل شقيقهم "رضوان البرنس" وزوجته "لبنى" نجلاء بدر وأبنائه، وسند تنفيذ القتل لـ"رأفت" زوج شقيقته والمقابل أن يحصل على نصيب "رضوان" فى الميراث، وحاولت "نورا" ريم سامى الشقيقة الصغرى لـ "رضوان" التصدى لهذا الكلام ولكن فتحى قام باختلاق عدة أكاذيب حتى يسبب فتنة بينها وبين "رضوان" بسبب حبها له.

فى الجانب الآخر، كشف "رضوان البرنس" لزوجته "لبنى" نجلاء بدر، عن أن سبب عدم إعطاء إخوته حقوقهم هو وصية لوالده لم يرها إلا بعد وفاته كما وعده، والتى كانت عبارة عن بيع ممتلكاته له ولا يعطى حقوق لإخوته إلا إذا ابتعد "فتحى" عن تجارة المخدرات، وابتعد "عادل" عن التعاطى، وابتعد "عبد المحسن" عن زوجته الراقصة، وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.