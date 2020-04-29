شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من تدريبات أمير كرارة فى مسلسل الاختيار.. ورواية إنسانية من صديق المنسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الشهيد أحمد صابر منسي استثمر كثيراً في حب الناس، ليعود عليه بكل الحب بعد استشهاده، في الكثير من الروايات التي جمعته مع كل ضباط الصاعقة، والذين حرصوا على مشاركتها لرد الجميل للقائد والمعلم، كما وصفه صديقه أحمد العطار.

وفي بوست جديد لأحد الضباط المشاركين في تصوير مسلسل الاختيار لتجسيد قصة حياة الشهيد احمد صابر منسي، والمقربين من الشهيد، حرص أحمد العطار على نشر صور جديدة من مشاركته في المسلسل وبتدريبات النجم أمير كرارة الذي جسده شخصية "منسي"، عبر حسابه بموقع فيس بوك.

وجاء بوست صديق "منسي" كالآتي: "مَن كانَت لَهُ بدايةٌ مُحرِقة كانَتْ لَهُ نهايةٌ مُشرِقة، كلماتٌ أصِفُ بها ما أَراه من سيرةٍ عطرةٍ للعقيد أح/ أحمد صابر منسي، وهل دي كانت صدفه؟ طبعاً لأ جداً، سيرة العقيد منسي أصبحت معروفة للصغير قبل الكبير وتدريبه الشاق المُحرِق، ونيته في التدريب الشاق ده هوا الجزء المهم ".





وأضاف العطار: "كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إنما الأعمالُ بالخواتيم، ودي خاتمة المنسي الله يرحمه، والنهاية المشرقة دي تعكس بوضوح البداية المُحرقة للعقيد منسي الله يرحمه، وربنا شاء وأراد إن المنسي يترحم عليه عشرات الملايين من المسلمين والمصريين والعرب، بدون مبالغة في الأعداد".





وتابع العطار: "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ سأَلَ اللَّه تَعَالَى الشَّهَادةَ بِصِدْقٍ بلَّغهُ اللهُ منَازِلَ الشُّهَداءِ وإنْ ماتَ على فِراشِهِ، والمنسي الله يرحمه طلبها بصدق ونالها بصدق مُقاتلٍ مُقبلٍ غَيْرَ مدبر، أنا اتشرفت بلقاء المنسي الله يرحمه وفخور جداً بده وكان المنسي بمثابة الأخ الأكبر ليا ولكل أفراد السيل، لكن هِيَ عقيدة قتاليه مُتوارَثة عبر الأجيال مرَّرها المنسي وعلمها للي بعده بكل أمانة وصدق وإخلاص، وجيل بيسلم جيل".

وأضاف صديق الشهيد: "وأنا لا أنسى فضل الشهداء الذين سبقوه أو القادمين ان شاء الله ، لكن شاء الله ان يكون المنسي القدوة والرمز للجيل وده تكريماً من الله قدَراً ،ويجعل الجميع يقف متسائلاً ؛ عمل ايه في حياته عشان ربنا يجعل ذكراه في الناس بالشكل الرائع ده ؟ لا يعلمُ إلا الله".

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وأكد العطار: "وبُناءً عليه فإن المشاركة في عرض سيرة الشهيد هو تكريم بحد ذاته، لإعداد جيل جديد من المقاتلين المقبلين على الشهادة بإذن الله، لذِكرِ سيرة قدوة مشرفة يقتدي بيها الجيل القادم، والعمل على بناء نسيج مجتمع متماسك مترابط عنده مفهوم موحد، لتقوية الجبهة الداخلية ضد اي عمليات نفسيه او نوعيه ارهابيه وضد حروب الجيل الخامس والسادس (الحرب بالوكالة) و(حرب المعلومات) واستكمالاً لمعركة الوعي، انا عاوز مقاتليييين-وانا شاركت بحمد الله ولو بجزء بسيط جداً في كواليس المسلسل وده كان تقدير ربنا تماماً، وده شرف كبير جداً ليا كفرد سيل (SEAL TEAM)خلفاً للعقيد منسي وكضابط مقاتل من ضباط القوات المسلحة وايضاً على المستوى الشخصي".

وتابع: "ودي أمانة على كل واحد شارك في اخراج هذا العمل ليكون بهذا المظهر المشرف وأُشهد الله اني ماشفتش حد قصر وكل الناس كانت بتقدم كل اللي عندها بكل الحب والاخلاص وبروح قتاليه فعلاً، وأنسب الفضل تماماً لأخواتي اصحاب المجهود الضخم واللي ماكنوش بيناموا فعلاً، مقدم / جزار، رائد / وديع، رائد /إسلام، وغيرهم من الضباط وطاقم الإعداد، والفنانين اللي شاركوا بقوة في إخراج هذا العمل الضخم"،

واختتم العطار قائلاً: "الفنان المحترم أمير كرارة بصراحة أبدع وكان فخور جداً بالعمل ده وأشهد انه راجل محترم ونضيف، وعشان كده ربنا قدر له انه يقوم بالعمل ده ويبقى ليه نصيب من الدعاء والشكر، طبعاً وديع بصراحه ماضيعش فرصه ولا مناسبه الا وذكر وقال واتكلم عن كل واحد اشترك في الملحمة دي، وده من تمام حسن الخُلُق أسوةً بخُلق النبي صلى الله عليه وسلم انه كان دائماً ينسب الفضل لِأهلِه، اللهم ألحِقنا بهم يارب، وكل سنه وأنتم طيبين جميعاً".