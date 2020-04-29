شكرا لقرائتكم خبر عن خليتنى أعيط ونفسى أحارب..تعرف على نص رسالة إدوارد لـ أمير كرارة بسبب الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد الإنتهاء من الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار"، نشر الفنان إدورد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بوست وجه به رسالة لبطل المسلسل أمير كرارة، حيث جاء فى الرسالة :"عالمى يا أمير خلتنى أعيط ونفسى أحارب وأحافظ على كل شبر فى أرضنا ..الجيش المصرى اقوى جيش في العالم".

وقد استهلت الحلقة الخامسة اليوم من مسلسل "الاختيار"، بضربات قوية من قبل أحمد منسي ورجاله، وكذلك الجماعات الإرهابية، التي حصدت عدد كبير من أبناء الوطن.

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يذكر أن مسلسل "الاختيار"، يعرض طوال أيام شهر رمضان على شبكة قنوات ON، وحقق نجاح كبير للغاية منذ بداية عرضه، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.