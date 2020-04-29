شكرا لقرائتكم خبر عن لازم يبقى عندنا جيش قوى.. رسائل أمير كرارة لجنوده فى الحلقة 5 من الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث مؤثرة تضمنتها الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، إذ جمع الرائد أحمد منسى الكتيبة بالكامل عقب المعركة الأخيرة بين الكتيبة 103 والإرهابيين أعداء الوطن، ليعلمهم في عدة رسائل واضحة السبب الحقيقي لتواجدهم في الخدمة العسكرية وخدمة الوطن، وقال منسى نصا: "عشان نحمى البلد دى لازم يبقى عندنا جيش قوى"، موضحاً لجنوده كيف يحمون الأرض والعرض والأطفال والنساء من الخونة والمرتزقة والإرهابيين، الذى يسعون للانقضاض على مصر، فضلا عن زرع الروح الوطنية في الجنود وعدم الخوف من حماية أوطانهم.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.