شكرا لقرائتكم خبر عن حوار جانبى من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا فى كواليس "الفتوة".. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الشاب أحمد خالد صالح على نشر صورة تجمعه مع الفنانة هنادي مهنا، من كواليس تصوير الحلقة الخامسة من مسلسل الفتوة الذى يشاركان في بطولته مع النجم ياسر جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وكتب أحمد خالد صالح على الصورة التي جمعته مع خطيبته في الحقيقة: "من امبارح وانا بدعي ربنا يحنن القلوب، يا تري الحكاية مخبية إيه لشكر ومبروك؟"، وسرعان ما شاركت هنادي في التعليقات وكتبت قائلة: "شوفت الهوا حلو إزاي بليل؟".



تعليق هنادي مهنا على صورة احمد خالد صالح

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الفتوة" لياسر جلال بمساعدة حسن الجبالي للشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" في إيجاد سكن خاص به، فياخذه للسكن عند عزيزة العدادة "أحلام الجريتلي"، وبعد أن كانت رافضة لسكنه لديها يتوسلها ياسر جلال فتوافق، ويقابل الشيخ مبروك لأول مرة هنادي مهنا ويتبادلان نظرات الإعجاب.

مي عمر تحكي لصديقتها عن الفارس الملثم الذى أنقذها وهو ياسر جلال، وتؤكد لها أنها ستقابله مرة أخرى وتسرح في اللحظات التي قابلته فيها، كما تعود جميلة لحى الجمالية وتستقبلها والدتها وشقيقها.

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هنادى مهنا واحمد خالد صالح

جنازة الحاج بشر في الحارة يستغلها "عزمي" لصالحه، ويقول لأهل حي الجمالية إن من قتله هو الملثم ويطالبهم بالقبض عليه، ويقص حسن الجبالى شعره فى الحى لدى الحلاق وكعادة الحلاقين يحكى لحسن الجبالي الكثير من القصص عن الحارة.

مشهد يجمع "سكر" هنادي مهنا بالشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" فوق السطوح يغلب عليه الرومانسية والإعجاب والمغازلة من طرف هنادي، ويقف أهل الحارة في جنازة الحاج بشر ويقف معهم حسن الجبالي ويعزيه عزمي صابر أبو شديد، ويؤكد له أن الملثم هو من قتل الحاج بشر.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.