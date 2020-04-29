شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 5 من "النهاية".. يوسف الشريف الآلى يعترف لناهد السباعى بخيانتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث كثيرة متلاحقة ومشوقة ومثيرة شهدتها الحلقة الخامسة من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، أهمها اعتراف الروبوت "يوسف الشريف" شبيه المهندس زين لزوجته "رضوى" ناهد السباعي بخيانتها وحبه لصباح، وذهابه إليها فى مسكنه فما زالت "رضوي" تعتقد أنه زوجها الحقيقي "زين"، ولم تكتشف بعد أنه مجرد إنسان آلى شبيه لزوجها لا يكذب مطلقا ويقول الحقيقة، وما زالت ناهد السباعي تعتقد أنه زوجها، وأن السيد مؤنس يحاول الوقيعة بينهما ويشككها في زوجها.



شبيه يوسف الشريف مع زوجة المهندس زين

وكانت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "النهاية"، للنجم يوسف الشريف، بدأت بحديث بالمهندس زين لزوجته وترسل له صورا لابنه يحيى، وتؤكد له أنها حصلت على نقاط كثيرة من الطاقة فى عملها ثم تقطع المكالمة، ويطلب منه أحد العاملين بتكتل الواحة "أدهم" مقابلة شخصية مهمة في التكتل يتحدد عليها مصيره فى الاستمرار بالعمل معهم.



يوسف الشريف في السجن

يقابل المهندس زين "يوسف الشريف" الفنانة سوسن بدر فى أول ظهور لها فى شخصية قائد بتكتل الواحة، وتناقشه وتسأله فى فكرة الطاقة وأفكار كثيرة فى بحثه، وتؤكد له أن أفكاره وهو شخصية مهم جدا بالنسبة لهم، وتطلب منه التضحية وتكشف له حقائق كثيرة عن مستقبل البشرية في ظل أزمة الطاقة، وما تفعله "انرجيكو"، فلا بد من اختصار الوقت والتحرك السريع وتخيره بين الاستمرار معهم أو الرجوع لزوجته وابنه.

سوسن بدر ويوسف الشريف

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المهندس زين يقرر الاستمرار مع تكتل الواحة بشرط أن يحدث زوجته ويطمئن عليها، وبالفعل يحدثها ولكن الحقيقة أنه لا يحدث زوجته بشكل حقيقى ولكنه يحدث برنامج "سوفت وير" كأنها زوجته الحقيقية التى تحدثه ولا يكتشف زين الأمر نهائيا .

زوجة المهندس زين رضوى "ناهد السباعي" تحاول البحث عن زوجها ولا تعرف كيفية الوصول إليه، وتطلب من أحد القادة فى تكتل "انرجيكو" الوصول إليه ويعدها بالبحث عنه، فى المقابل نجد الروبوت "زين" الذي صنعه عمرو عبد الجليل لسهر الصايغ يتم القبض عليه من قبل السيد مؤنس قائد قوات الأمن في تكتل "انرجيكو"، ويبلغ أحد مساعدى السيد مؤنس "أحمد وفيق" زوجته ناهد السباعي بأنه تم القبض عليه.



سهر الصايغ في شخصية صباح

يقابل السيد مؤنس "أحمد وفيق" القائد الأعلي في تكتل "انرجيكو" زكي فطين عبد الوهاب بعد قبضه على شبيه يوسف الشريف، ونرى الروبوت شبيه المهندس زين في سجن ويتحدث مع المساجين لكن ردوده مختلفة جدا فلا يكذب ولا يفهم أحيانا مقصد ما يقوله له أحد السجناء .



ظهور النجمة سوسن بدر في مسلسل النهاية

تعود "صباح" سهر الصايغ فلا تجد الروبوت الذي صنعه لها عمرو عبد الجليل وتصرخ باكية وتنهار لعدم وجوده، وتطلب الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" وفي المقابل نرى زوجة المهندس زين "رضوي" فى طريقها لمقابلة يوسف الشريف "الروبوت" ولكنها تقابل السيد مؤنس الذى يشرح لها دوره في حماية مجتمع التكتل داخل الأسوار وأن خارجها المجرمين والقبائل التي يعمها الخراب والفقر، وتطلب رضوى من السيد مؤنس أى شىء مقابل العفو عن زوجها ويساومها للحصول على زيادة من محصول الغذاء .

أحمد وفيق يحقق مع شبيه المهندس زين ويطلب منه الاعتراف باستخدامه " e c " وهو جهاز به نقاط من الطاقة، ولكن إجابات يوسف الشريف الآلى تجعل أحمد وفيق يتعجب .



احمد وفيق في مسلسل النهاية

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.