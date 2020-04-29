شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النجاح الساحق لمسلسل الاختيار.. نبيل الحلفاوى يشيد بالقائمين على العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على الإشادة بالقائمين على مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة، الذي يجسد فيه قصة حياة الشهيد احمد صابر منسي، والذي يقوم بإخراجه بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وقال الحلفاوي في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر: "الاختيار تهنئة لباهر دويدار وبيتر ميمي على تحقيق التوازن بين مشاهد الاشتباكات والمشاهد الحوارية وعلى درجة التكثيف سواء في المعارك أو في الحوار مما حقق إيقاعا للعمل لم نشعر خلاله بلحظة ملل، كل ضيوف الشرف كانوا رائعين، وبالمناسبة محمد إمام يقتحم مناطق جديدة خارج مملكة عادل إمام".



تغريدة نبيل الحلفاوي

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، من إنتاج شركة سينرجى، أحداثا متتالية، حيث بدأت الحلقة بالهجوم الإرهابي على الكتيبة 103 في شمال سيناء، ووصل الدعم من الضابط منسى ورجاله بعد أن أصيب واستشهد عدد كبير من الجنود، لتدور معركة نارية بطلقات الرصاص والمدافع الهاون والدبابات، وخلال مشهد مؤثر استشهد النقيب فتحى – محمد إمام، وقام منسى ورجاله بتصفية الإرهابيين، حتى أن الدعم الجوى وصل وضربت الطائرات الحربية موقع الإرهابيين قبل فرارهم وقتلتهم جميعاً.

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وخلال مشهد مؤثر بين العقيد منسى وأحد الجنود أصيب أثناء الاشتباكات، أوضح له منسى أن "الخوف مش حاجة سهلة.. والخوف اللى كان هيجب أجلك.. الخوف بيخليك تفكر غلط"، إشارة منه أنه يجب أن يتحلى بالقوة ولا يخاف، لاسيما أنه إذ استشهد سيقابل اللى أحن من الكل.. وأشار أيضاً أن الشهادة أجمل شىء في الوجود.