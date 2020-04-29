شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير مشهد دخول أبطال الدعم مع المنسي فى مسلسل الاختيار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة لخامسة من مسلسل الاختيار التي تجسد قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، تفاعل كبير من قبل المشاهدين، وسرعان ما احتلت قوائم البحث والتعليق عبر مختلف منصات السوشيال ميديا المختلفة بالآلاف التعليقات.

وحرص أحد أصدقاء الشهيد منسي، الذين شاركوا في تصوير الحلقة الخامسة من المسلسل، على نشر بعض لقطات تصوير دخول أبطال الدعم لكمين العريش، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب" من تجهيزات دخول أبطال الدعم مع الشهيد منسى لكمين النقيب فتحي الحلقة ( ٥ ) مع المُخرج المُبدع العظيم بيتر ميمي و البطل المقاتل القوى رائد أحمد العطار و البطل المقاتل الفريد من نوعه إسلام العزب".

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شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، من إنتاج شركة سينرجى، أحداثا متتالية، حيث بدأت الحلقة بالهجوم الإرهابي على الكتيبة 103 في شمال سيناء، ووصل الدعم من الضابط منسى ورجاله بعد أن أصيب واستشهد عدد كبير من الجنود، لتدور معركة نارية بطلقات الرصاص والمدافع الهاون والدبابات، وخلال مشهد مؤثر استشهد النقيب فتحى – محمد إمام، وقام منسى ورجاله بتصفية الإرهابيين، حتى أن الدعم الجوى وصل وضربت الطائرات الحربية موقع الإرهابيين قبل فرارهم وقتلتهم جميعاً.



كواليس تصوير مشهد كمين العريش

وخلال مشهد مؤثر بين العقيد منسى وأحد الجنود أصيب أثناء الاشتباكات، أوضح له منسى أن "الخوف مش حاجة سهلة.. والخوف اللى كان هيجب أجلك.. الخوف بيخليك تفكر غلط"، إشارة منه أنه يجب أن يتحلى بالقوة ولا يخاف، لاسيما أنه إذ استشهد سيقابل اللى أحن من الكل.. وأشار أيضاً أن الشهادة أجمل شىء في الوجود.