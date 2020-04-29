شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر : عشت فى أزمات بعد زواجى من رجل متزوج وبنصح الستات ماتعملش كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها ليست ممثلة إغراء ولم تقدم مشاهد بها قبلات أو غيرها، وأنها لم تخضع لأى عمليات تجميل وأن شكلها وهيئتها توحى للإغراء ولكنها لم تقدم مشاهد بها أى إغراء خلال مشوارها الفنى.

وغضبت فريدة سيف النصر من الأقاويل التى قالها البعض عنها، بأن ابنها متبرئ منها، وأكدت قائلة: "الكلام دا صعب ومش حقيقة أنا ابنى شايلنى فوق رأسه وبالنسبة للمشاهد الجريئة فى أفلامى عارف إنها تمثيل".

وأضافت فريدة سيف النصر خلال استضافتها برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى، أنها مرت بالعديد من الأزمات فى مشوارها الفنى بسبب زواجها من رجل متزوج، لذلك نصحت السيدات بعدم الزواج من رجل متزوج، وذلك خلال فقرة إيحابى ولا سلبي.

وعن أفضل ممثلة من وجهة نظر فريدة سيف النصر قالت :"الفنانة ليلى علوى واصفة إياها بالنقاء، وعلقت قائلة:"الأدوار الرومانسية بحبها فيها"، وعن سهير رمزى قالت هنومة جميلة وعفاف شعيب هاجمتنى بعد خلعى للحجاب وهجومها كان لسبب تدينها الزائد، وقالت يا أبيض يا أسود ولو الفن حرام متمثلش، بينما شهيرة دائماً شخص فى حاله، كما كشفت فريده عن أكثر شئ تخاف منه وهو الموت، وعدم رؤيتها لأولادها مرة ثانية ووالدتها.

وفى فقرة "شيخ الحارة"، وجه لها سؤال عن علقة أخذتها من نجم كبير، بعد ما طلبها لتكون معه فى فيلم سينمائى معها ووصف مفاتن جسمها بشكل غير لائق، وشرحت فريدة الأمر ان ابنها كان معها وقت تلك الواقعة، ورفضت الإفصاح عن اسمه.

وعن طليقها أكد "شيخ الحارة" لفريدة أن السبب فى وقف حالها سنوات طويلة، بعد ما اعتدت بالضرب على وليد توفيق وحاولت حماة عمرو دياب ان تصلح الأمر بينهما، وردت فريدة أن البرنامج مفترض أن يكون اسمه "ايناس واللى بيستفز الناس".

Advertisements

وكشفت ايناس الدغيدى عن شخص حاول اغتيالها وهى فى المحكمة وقالت فريدة له "مش هسيبك وهاخد حقى منك"، واوضحت فريدة الأمر بأنهم كانوا شخصين يراقبونها تهجموا عليها فى شقتها وجيرانها قاموا بإنقاذها وتم التحقيق فى الأمر وقتها ووقت المحاكمة تهجمت عليه فالقفص.

وروت فريدة تفاصيل أول زواج لها، وكان السبب إرتدائها بدلة رقص فى أول فيلم قدمته وهى قاصر، وأجبرها والدها على الزواج لعدم الفضيحة وتكون مسؤلة من زوجها.

وخلال فقرة "تنقذ مين"، ظهر 3 صور حنان ترك وسهير البابلى وشمس البارودى واختارت فريدة سهير البابلى، كما ظهرت مجموعة أخرى واختارت منها فريدة، الفنانة فيفى عبده لجدعنتها معها.

وفى فقرة الأسوء من الكورونا أكدت فريده أن البنى ادمين أسوء من الكورونا، وفى فقرة "30 ثانية"، وصفت الكورونا بالقاتل وسريع وان الله سبحانه وتعالى يعظ أمته بهذا الفيروس.